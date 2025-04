Ignazio Cassis in Cina: il problema dei dazi USA va risolto con il dialogo

Svizzera e Cina vogliono "risolvere il problema" dei dazi statunitensi attraverso il "dialogo".

Keystone-ATS

Lo ha dichiarato il ministro degli affari esteri Ignazio Cassis al termine di un incontro con il suo omologo cinese Wang Yi a Pechino, giovedì.

Al momento, non si tratta per la Svizzera di scegliere da che parte stare. Stati Uniti, Unione Europea e Cina sono i tre partner più importanti per la Svizzera, ha ricordato Cassis durante una conferenza stampa. “Non se ne può escludere uno”, ha affermato.

Alla domanda se sia stato discusso con la Cina un canale alternativo per evitare i dazi statunitensi, Cassis ha risposto che questo non è mai stato oggetto di discussione.

La visita del ticinese in Cina si è svolta mentre la presidente e il vicepresidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter e Guy Parmelin, si trovano attualmente a Washington, anche per difendere la posizione della Svizzera di fronte alla minaccia di imposte americane sul Paese. “Siamo in contatto”, ha dichiarato Cassis.