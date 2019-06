La palla passa ora di nuovo al Consiglio nazionale ma non è escluso, una volta che la legge avrà il via libera delle Camere, il lancio di un referendum.

In un recente sondaggio condotto da Demoscope, commissionato da diverse organizzazioni di consumatori, è emerso che l'87% della popolazione preferisce ottenere la propria identità digitale direttamente dallo Stato dal momento che non vi è sufficiente fiducia nelle società private in materia di protezione dei dati.

Ma c'è chi teme una pericolosa sovrapposizione di interessi, pubblici e privati, che possono gravitare sullo stesso account e potenziali violazioni della sfera privata dei cittadini-utenti. In proposito la Confederazione, è stato precisato, verificherà e confermerà le generalità di una persona e, dopo aver ricevuto il consenso esplicito dell'interessato, trasmetterà le informazioni (nome, sesso e data di nascita) del cliente all'identity provider. Compito di quest'ultimo sarà quello di sviluppare i supporti tecnologici necessari, come ad esempio telefoni intelligenti e carte bancarie.

In particolare la nuova normativa consente a chi ne fa richiesta di potersi identificare online (eID), navigare e effettuare operazioni in rete con un profilo (account) creato presso fornitori di servizi privati (identity provider) i quali, secondo le parole della consigliera federale Karin Keller-Sutter, "sono più vicini agli utenti e alle tecnologie necessarie per garantire questa offerta".

