I tassi ipotecari dovrebbero rimanere stabili, secondo comparis.ch
Secondo un'analisi di comparis.ch, i tassi ipotecari sono destinati a rimanere stabili, poiché né i rischi congiunturali né l'imminente decisione della Banca nazionale svizzera dovrebbero influenzarli in modo significativo.
Nonostante i rischi congiunturali e la forza del franco, i tassi ipotecari dovrebbero rimanere stabili. Neppure le imminenti decisioni sui tassi d’interesse della Banca nazionale svizzera (BNS), previste per dopodomani, dovrebbero cambierebbe qualcosa, secondo uno studio del servizio di confronti su internet comparis.ch pubblicato martedì.
“Affinché i tassi indicativi scendano sensibilmente, occorrerebbe che l’economia svizzera subisca un nuovo rallentamento significativo”, afferma, citato in un comunicato, Dirk Renkert, esperto di mercati valutari presso comparis.ch. “La BNS fornisce liquidità sufficiente all’economia e, anche se l’inflazione dovesse tornare deflazionistica in alcuni mesi, non vi è motivo di agire con urgenza”.
I tassi di interesse di riferimento pubblicati da oltre 30 istituti di credito per le ipoteche a tasso fisso decennali ammontano attualmente all’1,74%, ovvero 0,11 punti percentuali in più rispetto all’inizio dell’anno. Mentre a marzo i tassi indicativi di tali ipoteche erano ancora leggermente superiori al 2%, dalla fine di giugno si attestano tra l’1,64% e l’1,87%.
Articoli più popolari
I più discussi
In conformità con gli standard di JTI
Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.