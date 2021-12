I tanti problemi dell'aereo del Consiglio federale

Molti i problemi in volo per l'aereo del governo federale anche se la sicurezza dei consiglieri federali non è mai stata messa in pericolo. © Keystone / Anthony Anex

La serie di guasti dell'aereo del Consiglio federale sarebbe più importante di quanto fino ad ora annunciato. L'ultimo in ordine di tempo il guasto che non ha permesso al 'ministro' degli esteri Ignazio Cassis di arrivare in Cina.

Ad affermarlo è stata per prima la SonntagsZeitung. Lo scorso luglio, la ministra della giustizia Simonetta Sommaruga non ha potuto tornare in Svizzera come previsto dopo un incontro a Londra, poiché uno dei motori ha avuto un malfunzionamento. La socialista bernese ha dovuto prendere un altro aereo.

A inizio dicembre, il volo verso la Cina del ministro degli esteri Ignazio Cassis è stato interrotto a causa di un guasto. Prima, era stato il presidente della Confederazione ad aver avuto problemi: il mezzo aveva dovuto fare inversione durante un volo a destinazione del Giappone.

Secondo quanto indicato dall'esercito svizzero, non c'è comunque alcun legame fra questi incidenti e "la sicurezza dei voli non è stata minacciata in alcun momento". Vediamo da vicino cosa è successo:

