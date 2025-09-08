I servizi della settimana scelti per te

Dentro il vulcano di Vulcano: la tecnologia 3D che può salvare vite
Questo contenuto è stato pubblicato al
Un team di ricercatori italo-svizzero ha radiografato il vulcano siciliano con una tecnica rivoluzionaria, creando il primo modello tridimensionale ad alta risoluzione di un sistema vulcanico durante una fase di risveglio.
Cosa si cela dietro i benefit sociali delle multinazionali?
Questo contenuto è stato pubblicato al
Multinazionali come Ferring, Philip Morris o Nestlé vanno ben oltre lo stipendio per attrarre nuove persone e fidelizzare chi già lavora con loro. Ma cosa si nasconde dietro questa generosità?
Camion in autostrada, c’è chi cerca di sfuggire ai controlli
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il Consiglio federale ha confermato che alcuni camionisti escono dalla A2 poco prima del Centro di controllo dei veicoli pesanti di Giornico, per rientrarvi poco dopo.
Cosa si cela dietro i benefit sociali delle multinazionali?
Questo contenuto è stato pubblicato al
Multinazionali come Ferring, Philip Morris o Nestlé vanno ben oltre lo stipendio per attrarre nuove persone e fidelizzare chi già lavora con loro. Ma cosa si nasconde dietro questa generosità?
Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?
Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.