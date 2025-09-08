I servizi della settimana scelti per te

La televisione svizzera per l’Italia
L'isola di Vulcano vista da Lipari.

Relazioni italo-svizzere

Dentro il vulcano di Vulcano: la tecnologia 3D che può salvare vite

Questo contenuto è stato pubblicato al Un team di ricercatori italo-svizzero ha radiografato il vulcano siciliano con una tecnica rivoluzionaria, creando il primo modello tridimensionale ad alta risoluzione di un sistema vulcanico durante una fase di risveglio.

Diversi cartelli stradali che indicano i 30 km/h

Svizzera, istruzioni per l’uso

Verso una stretta sui 30 km/h nelle città svizzere

Questo contenuto è stato pubblicato al Il Consiglio federale vuole frenare la diffusione incontrollata in Svizzera del limite di 30 km/h nei centri urbani.

edifici residenziali

Lavoro ed economia

Cosa si cela dietro i benefit sociali delle multinazionali?

Questo contenuto è stato pubblicato al Multinazionali come Ferring, Philip Morris o Nestlé vanno ben oltre lo stipendio per attrarre nuove persone e fidelizzare chi già lavora con loro. Ma cosa si nasconde dietro questa generosità?

Il centro di controllo di Giornico, nel nord del Ticino.

Svizzera, istruzioni per l’uso

Camion in autostrada, c’è chi cerca di sfuggire ai controlli

Questo contenuto è stato pubblicato al Il Consiglio federale ha confermato che alcuni camionisti escono dalla A2 poco prima del Centro di controllo dei veicoli pesanti di Giornico, per rientrarvi poco dopo.

Telefonini degli studenti raccolti in una cassetta.

Svizzera, istruzioni per l’uso

Telefonini a scuola, Italia e Svizzera tra divieti e autonomie

Questo contenuto è stato pubblicato al Con l’avvio del nuovo anno scolastico, l’Italia introduce un divieto totale di smartphone in classe. In Svizzera, invece, il quadro è frammentato

lavoro, ufficio

Lavoro ed economia

Più di una persona su tre in Svizzera lavora a tempo parziale 

Questo contenuto è stato pubblicato al Il 38,7% delle persone occupate lavora a tempo parziale. In Europa, la Svizzera si piazza così al secondo posto dietro ai Paesi Bassi, nona l’Italia.

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

