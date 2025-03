I servizi della settimana scelti per te

Mussolini, dalla revoca della cittadinanza a Salò al dottorato honoris causa di Losanna
La revoca della cittadinanza onoraria richiama da vicino una vicenda che coinvolge Benito Mussolini in Svizzera. Nel 1937, il Duce ricevette un dottorato honoris causa dall'Università di Losanna. Nonostante le richieste di revoca del titolo, l'ateneo, pur riconoscendo il "grave errore", ha deciso di non annullarlo.

Pedemontana a metà prezzo per i pendolari della tratta A60
Chi percorre regolarmente la Tangenziale di Varese – con almeno dieci passaggi mensili – avrà un importante sconto sul pedaggio a partire dal 1° marzo. Una decisione che fa però arrabbiare il Comasco.

Carne svizzera vs carne italiana: chi la spunterà?
"La carne svizzera non deve essere un lusso": è lo slogan che per diversi mesi ha campeggiato sui cartelloni pubblicitari e in televisione. Una pubblicità che non è passata inosservata su un prodotto che in Svizzera ha prezzi tra i più alti d'Europa.

Come creare un'azienda in Svizzera se sei un cittadino dell'UE
Ogni anno, più di 40'000 nuove aziende vengono costituite in Svizzera dove avviare un'impresa è una procedura relativamente rapida e semplice. Se vengono soddisfatti tutti i requisiti necessari, il processo richiede solo 2-3 settimane.

La Svizzera non è più disposta a pagare per il "turismo della morte"
Nel Cantone Soletta, le persone provenienti dall'estero devono pagare personalmente i costi di follow-up delle cure di fine vita. Questa potrebbe diventare la regola in Svizzera.

Caos in seno all'esercito svizzero, tra scandali e dimissioni eccellenti
Dopo le dimissioni della responsabile della Difesa Viola Amherd e quelle di Peter Merz, comandante delle Forze aeree, si aggiungono ora le dimissioni del capo dell'esercito svizzero Thomas Süssli e del capo dei servizi segreti Christian Dussey.

>> Alcuni dei nostri articoli che hanno suscitato più interesse sui social media:

Il razzismo contro i musulmani "è una realtà in Svizzera"
Il razzismo anti musulmano è una realtà in Svizzera. È quanto affermano i ricercatori del Centre Suisse Islam et Société (CSIS) dell'Università di Friburgo.

Per comprare una casa di proprietà, spesso l'eredità arriva troppo tardi
In molti casi, l'acquisto di una casa in Svizzera dipende da un'eredità. Ma questa arriva sempre più tardi. Con i prezzi degli immobili in costante aumento, finanziare le proprie quattro mura diventa sempre più difficile.

Sicurezza, arrivano le bodycam sui treni regionali italiani
Dopo una fase sperimentale in Emilia-Romagna, la misura – che in Svizzera è in vigore dal settembre 2024 – viene ora estesa al personale ferroviario di Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana e Puglia e presto arriverà anche nel resto del Paese.

>> Quali sono i temi d’attualità in Italia che hanno trovato eco sui quotidiani svizzeri? Scopritelo nella nostra rassegna stampa settimanale:

Salò si dissocia da Mussolini
La figura del Duce nell'Italia di oggi, nuove scoperte a Pompei, corsa al consolato e la morte dell'inventore della Nutella: la nostra carrellata di temi italiani che suscitano interesse nella Confederazione.