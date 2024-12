I pipistrelli non fermano il parco eolico

La colonia sarà monitorata regolarmente. KEYSTONE

La presenza di una colonia di pipistrelli vicino a una delle turbine eoliche del futuro parco Montagne de Tramelan, nel canton Berna, non blocca i lavori.

Keystone-ATS

La scoperta di una colonia di pipistrelli vicino a una delle turbine eoliche previste per la Montagne de Tramelan (canton Berna) non rimetterà in discussione il progetto. Il Tribunale federale (TF) non si è pronunciato su una richiesta di revisione di una precedente sentenza relativa a questo parco eolico presentata nel 2023.

La revisione di una sentenza è possibile solo se i fatti sussistevano già al momento del procedimento ma non erano ancora noti, ha ricordato la Corte in una sentenza pubblicata giovedì. Tuttavia, la presenza di una colonia di rigogoli (Plecotus auritus) è stata confermata già nel giugno 2022, e non due anni dopo come sostenuto da un residente di Tramelan nella sua richiesta di revisione.

La presenza di pipistrelli avrebbe quindi potuto essere menzionata e presa in considerazione durante la precedente procedura. Per l’Alta Corte, tuttavia, ciò non significa che la presenza di questi animali non sarà presa in considerazione. Dovranno essere inclusi nel monitoraggio già previsto dopo la costruzione del parco eolico.

Avviato da BKW SA, il parco eolico di Montagne de Tramelan comprenderà sette turbine. La produzione annua è stimata in 28 milioni di chilowattora (kWh).

Il progetto è stato approvato con voto popolare nei comuni di Tramelan e Saicourt nel 2015. Nel novembre 2023, il Tribunale federale svizzero ha respinto gran parte del ricorso contro il progetto.