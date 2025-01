I miliardari in Svizzera sempre più ricchi

Keystone / Christian Beutler

Nel 2024 le 41 persone super-ricche residenti nella Confederazione possedevano un patrimonio complessivo di 221,8 miliardi di dollari, stando a un rapporto pubblicato lunedì dall’ONG Solidar Suisse, in concomitanza con l’apertura del Forum economico mondiale (WEF) di Davos.

Le disuguaglianze si accentuano in tutto il mondo, mentre la ricchezza dei miliardari è ancora aumentata nel 2024. In Svizzera si è attestata a 221,8 miliardi di dollari, suddivisi tra 41 persone super-ricche, secondo un rapporto pubblicato lunedì. Questa cifra è in costante crescita dal 2019.

Il patrimonio dei miliardari in Svizzera è aumentato di 70,8 miliardi di dollari dal 2019, ovvero l’equivalente di 39 milioni di dollari al giorno, ha indicato in una nota l’ONG Solidar Suisse, che si è associata con Oxfam – un’alleanza internazionale di varie organizzazioni di aiuto umanitario e di sviluppo – per realizzare il rapporto annuale sulle disuguaglianze.

Un trend globale

Stando allo studio, che viene tradizionalmente pubblicato alla vigilia del Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR), a livello globale la ricchezza dei miliardari è aumentata di 2’000 miliardi di dollari nel 2024, tre volte più velocemente dell’anno precedente. E questo nonostante 3,5 miliardi di persone continuino a vivere sotto la soglia di povertà, con meno di 6,85 dollari al giorno.

Tale disuguaglianza è favorita dalla concentrazione del potere economico nelle mani di pochi eletti, ha deplorato Solidar Suisse. L’ONG è preoccupata per l’influenza dei più ricchi sulle democrazie. “Donald Trump, che si insedia oggi a Washington, incarna questa pericolosa correlazione tra potere politico ed economico”, viene sottolineato.

Solidar Suisse chiede di porre fine a questa egemonia, in particolare abolendo le agevolazioni fiscali per i più ricchi e promuovendo salari e condizioni di lavoro dignitosi. L’organizzazione ritiene inoltre che le Nazioni Unite debbano guidare la politica fiscale globale.