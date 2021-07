I Måneskin fanno tappa a Zurigo

È la band italiana di maggior successo degli ultimi decenni, vincitori delle ultime dedizioni dell'Eurovision e di Sanremo. Keystone / Fabian Sommer

I Måneskin vanno a mille. Sono in vetta a diverse classifiche. Ed il loro ultimo singolo "I Wanna Be Your Slave" è solo la punta dell’iceberg del successo internazionale che li sta travolgendo dall’istante stesso in cui hanno vinto all’Eurovision Song Contest 2021.

"Adesso abbiamo la possibilità di portare la nostra musica a molte più persone e questo è sempre stato il nostro obiettivo e continua ad esserlo. Vogliamo esprimerci attraverso la nostra musica. E quella che stiamo avendo è un'occasione molto bella. E ci rendiamo conto dell'importanza di quello che ci sta succedendo. Siamo molto contenti", dice il cantante Damiano David.

"Il senso della nostra presenza ad Eurovision - afferma la bassista Victoria De Angelis - era quello di dimostrare che ci può stare anche il rock. Che esiste e si può fare. Per tutto questo anno molte persone ci hanno detto che non si può fare. Che questa musica non va in classifica. Che non va in radio. Noi abbiamo continuato a crederci. E proprio per questo abbiamo voluto andare ad Eurovision. È andata molto bene...".

