I camion potranno circolare un’ora in più sull’A2

Dal centro di controllo di Ripshausen, nel Canton Uri, i mezzi pesanti potranno partire verso sud dalle 4:00 invece che dalle 5:00. Keystone-ATS

A causa della chiusura dell'autostrada A13 verso il San Bernardino e del Passo del Sempione dopo le intemperie degli ultimi giorni, il divieto di circolazione notturna sull'autostrada del San Gottardo è ridotto di un'ora.

Visti i problemi di viabilità causati dalle inondazioni di questi ultimi giorni, l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha deciso lunedì di ridurre di un’ora il divieto di circolazione notturna per i camion da Ripshausen (Uri) in direzione sud e da Giornico (Ticino) in direzione nord.

“I mezzi pesanti fermati durante la notte nei centri di controllo potranno proseguire il loro viaggio alle 4:00 del mattino, anziché alle 5:00”, ha precisato l’USTRA.

Gli autoarticolati saranno inoltre fermati ai punti di dosaggio e potranno entrare nella galleria autostradale del San Gottardo in modo regolato. “Se la colonna prima del portale nord o sud raggiunge una lunghezza di 8 chilometri, il traffico pesante verrà fermato presso i centri di controllo del traffico pesante di Ripshausen o di Giornico – ha aggiunto l’USTRA. Se la colonna si attenua di nuovo, o le aree di attesa nei centri sono piene per oltre l’80%, viene ripreso l’esercizio normale”.

L’ufficio federale ha inoltre deciso di conferire ulteriore priorità al traffico S (traffico merci interno) da lunedì mattina. Il traffico pesante continuerà a transitare attraverso i due centri di controllo, ma avrà la priorità.

Queste disposizioni si applicheranno da mercoledì fino al 16 luglio 2024, quando sia l’A13 (la cui riapertura è stata confermata per le 05:00 del 5 luglio ndr) sia la strada del Sempione (chiuso attualmente tra il passo e il villaggio di Simplon-Dorf ndr). In questo modo si normalizzerà la situazione del traffico sulla A2 al San Gottardo.