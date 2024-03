Una donna su cinque lavora meno del 50%

Una donna su 5 e un uomo su 13 lavorano a meno del 50%. KEYSTONE/GAETAN BALLY

L'impiego a tempo parziale in Svizzera è molto più diffuso tra le donne che tra gli uomini ma la tendenza si sta modificando.

tvsvizzera.it/MaMi/Keystone-ATS

Il lavoro a tempo parziale è molto diffuso fra le donne in Svizzera: nel 2023 il 22,7% di quelle attive aveva un impiego inferiore al 50%. La quota è però in diminuzione, mentre per gli uomini è in aumento.

Fra questi ultimi si è arrivati al 7,6% (circa 1 su 13), mostrano i datiCollegamento esterno pubblicati oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST), quando nel 2010 si era al 5,3%. Nel 2010 la quota femminile in tale categoria era del 26,1%.

Tasso di disoccupazione

Negli ultimi due anni il tasso di disoccupazione ai sensi dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) delle persone dai 15 ai 64 anni è poi diminuito: per le donne è passato dal 5,5% del 2021 al 4,4% del 2023 e per gli uomini dal 5,1 al 3,9%.

La disoccupazione giovanile (fra i 15 e i 24 anni) è inizialmente calato fra il 2021 e il 2022, per poi aumentare dal 2022 (7,5% per entrambi i generi) al 2023 (donne: 7,8%; uomini: 8,3%).

Tempo parziale

Nel 2023, un uomo su sei di età uguale o maggiore ai 65 anni era ancora occupato o in cerca d’impiego (tasso di attività: 16,3%). Le donne in questa stessa situazione erano la metà, ossia una donna su dodici (8,6%).