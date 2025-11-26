Hotelleriesuisse introduce nuova la nuova categoria Guesthouse

Le guesthouse sono sempre più diffuse. Keystone-SDA

Per rispondere alle mutate esigenze degli ospiti e alle tendenze di mercato, l'associazione HotellerieSuisse ha introdotto la nuova categoria "Guesthouse", dedicata a strutture che offrono un servizio personalizzato senza dover soddisfare tutti i requisiti di un hotel classico.

1 minuto

Keystone-ATS

Novità per l’ospitalità svizzera: l’associazione degli albergatori HotellerieSuisse introduce la nuova categoria “Guesthouse”. La decisione è stata adottata dalla maggioranza ad un’assemblea a Losanna a cui hanno partecipato circa 210 delegati.

“Le aziende della nuova categoria combinano l’assistenza personale in loco da parte degli albergatori con i servizi analoghi a quelli di un hotel in un edificio che non deve soddisfare tutti i requisiti del classico settore alberghiero”, spiega l’associazione in un comunicato. Con questa novità HotellerieSuisse afferma di rispondere alle mutate esigenze degli ospiti e alle tendenze del mercato.

All’assemblea hanno partecipato come ospiti anche il vicepresidente del Consiglio federale Guy Parmelin e la consigliera nazionale Jacqueline de Quattro, che hanno sottolineato il ruolo centrale del ramo alberghiero per il turismo, l’economia e lo sviluppo regionale.

Articoli più popolari I più discussi