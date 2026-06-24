L’Hotel Bürgenstock ha dovuto cancellare 1’200 prenotazioni

Il vertice USA-Iran è stato una sfida organizzativa per l'hotel Bürgenstock. Keystone-SDA

Con un preavviso di meno di 48 ore, l'Hotel Bürgenstock ha riorganizzato completamente le sue prenotazioni per ospitare un vertice internazionale, gestendo la cancellazione di 2'000 ospiti senza subire perdite economiche.

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Keystone-ATS

L’Hotel Bürgenstock ha dovuto preparare in meno di 48 ore i colloqui organizzati con breve preavviso tra rappresentanti degli Stati Uniti, dell’Iran, del Qatar e del Pakistan. Lo ha dichiarato il direttore del resort, Chris Franzen, in un’intervista alle testate di CH Media.

A causa della conferenza sono state cancellate 1’200 prenotazioni, per un totale di oltre 2’000 ospiti. Particolarmente difficile è stato raggiungere le e gli ospiti che erano già in viaggio verso la Svizzera, ha aggiunto Franzen, profondamente dispiaciuto. Un team speciale di circa 20 persone ha organizzato riprenotazioni giorno e notte per tre giorni. I costi sono stati sostenuti dall’hotel.

Stando alle dichiarazioni di Franzen, le circa 380 camere dell’hotel erano completamente occupate durante i colloqui. Sono state distribuite equamente tra le delegazioni di Stati Uniti, Iran, Qatar e Pakistan. L’albergo non ha quindi registrato alcuna perdita di entrate. Per quanto riguarda i costi del dispositivo di sicurezza, il Bürgenstock non è stato coinvolto.

Franzen ha tuttavia definito l’organizzazione della conferenza di pace una buona notizia per la regione e per la Svizzera. L’hotel è lieto di dare il proprio contributo.

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