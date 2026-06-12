Hitachi Energy apre una nuova sede nel canton Zurigo creando 3’000 impieghi

Hitachi Energy sceglie Otelfingen per la nuova sede. Keystone-SDA

La nuova sede di Hitachi Energy sorgerà a Otelfingen, nel canton Zurigo, portando 3000 posti di lavoro in un'area scelta per la vicinanza ai trasporti pubblici e la possibilità di riconvertire edifici esistenti.

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Keystone-ATS

Hitachi Energy costruirà la sua nuova sede a Otelfingen, nel canton Zurigo. La multinazionale attiva nelle tecnologie energetiche controllata dal colosso giapponese Hitachi e presente anche in Ticino si insedierà nell’area dell’ex centro di distribuzione Jelmoli, su una una superficie di 11 ettari. Sono previsti 3’000 posti di lavoro.

In un comunicato odierno il municipio afferma di accogliere con entusiasmo l’arrivo dell’impresa. Esce per contro sconfitta Wettingen (canton Argovia), altra candidata in corsa: a pesare a favore di Otelfingen sono stati fra l’altro la vicina fermata della S-Bahn e la possibilità di riutilizzare edifici esistenti.

Hitachi Energy è nata nel 2021 da una joint venture tra Hitachi e ABB Power Grids: oggi è interamente di proprietà del gruppo giapponese.

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