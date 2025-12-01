La televisione svizzera per l’Italia
Helvetia e Baloise: confermata fusione da venerdì

Nasce un nuovo colosso assicurativo. Keystone-SDA

Le assicurazioni Helvetia e Baloise hanno ottenuto tutte le autorizzazioni amministrative necessarie e procederanno venerdì alla fusione. Lo riportano le due compagnie in un comunicato stampa.

Le azioni di Baloise verranno contrattate sulla borsa svizzera fino a venerdì. La revoca dalla quotazione di queste azioni verrà effettuata lunedì.

Le azioni di nuova emissione di Helvetia Baloise Holding saranno quotate alla SIX Swiss Exchange sempre a partire da lunedì prossimo.

La fusione era stata approvata in maggio dai soci delle due assicurazioni e in settembre aveva dato il suo benestare anche la Commissione della concorrenza (Comco).

