Guy Parmelin parla di vino e di calcio con l’equipaggio dell’ISS

Guy Parmelin parla di vino e di calcio con l'equipaggio dell'ISS Keystone-SDA

Una conversazione tra il presidente Guy Parmelin e l'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale ha toccato temi come la vita in orbita, il divieto di alcolici per ragioni tecniche e la vista della Svizzera dallo spazio.

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Keystone-ATS

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha parlato con l’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). In un video pubblicato su X, ha chiesto tra l’altro che cosa un politico possa imparare dagli astronauti e se nello spazio ci sia del vino.

Parmelin ha tenuto la conversazione durante una visita presso l’agenzia spaziale statunitense NASA a Houston. L’equipaggio dell’ISS ha risposto in condizioni di assenza di gravità, mostrando anche una bandiera svizzera.

Contenuto esterno What an incredible opportunity to speak live with astronauts aboard the ISS! pic.twitter.com/801DDizcyoCollegamento esterno — Guy Parmelin (@ParmelinG) July 6, 2026 Collegamento esterno

Il presidente della Confederazione ha posto all’equipaggio diverse domande, tra cui alcune sulla loro vita quotidiana nello spazio. Ha voluto sapere, ad esempio, se le astronaute e gli astronauti potessero seguire le partite dei Mondiali di calcio e se sull’ISS fosse disponibile del vino.

A quest’ultima domanda l’astronauta Sophie Adenot ha risposto negativamente: l’alcol non è consentito sulla stazione spaziale anche per motivi tecnici.

Parmelin ha detto, sorridendo, che preferisce rimanere sulla Terra. Al termine ha chiesto all’equipaggio una foto del Lago Lemano visto dallo spazio. L’equipaggio gli ha assicurato che immagini di questo tipo sono già disponibili e che gliele avrebbe fatte avere.

Parmelin aveva già condiviso in precedenza su X immagini della sua visita alla NASA.

Contenuto esterno Visite chez @Axiom_SpaceCollegamento esterno, qui développe l’AxEMU : une combinaison spatiale de nouvelle génération pour les missions du programme @NASAArtemisCollegamento esterno. Elle vient également d’ouvrir une entité en Suisse, à Lucerne, et poursuit le développement de la première station spatiale commerciale. pic.twitter.com/IasUTuLrc4Collegamento esterno — Guy Parmelin (@ParmelinG) July 7, 2026 Collegamento esterno

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