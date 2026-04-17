Guy Parmelin firma un accordo di protezione degli investimenti con il Bahrein

Guy Parmelin. Keystone / Anthony Anex

Durante la sua trasferta a Washington, il ministro elvetico dell'economia Guy Parmelin ha firmato un accordo per tutelare gli investimenti con il Bahrein e ha anche sottoscritto un'intesa con la Banca Mondiale per finanziare la modernizzazione delle ferrovie in Ucraina.

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Keystone-ATS

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin e il ministro delle finanze e dell’economia nazionale del Bahrein Salman bin Khalifa Al Khalifa hanno firmato venerdì a Washington un accordo di protezione degli investimenti (API) tra la Svizzera e lo Stato del Golfo Persico a margine delle riunioni di primavera del Gruppo della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale (FMI).

L’accordo mira a proteggere reciprocamente gli investimenti da rischi politici come espropriazioni illegali, indica un comunicato del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), aggiungendo che il Bahrein è l’unico Paese del Consiglio di cooperazione del Golfo con cui la Svizzera non aveva ancora stipulato un accordo in tal senso.

L’intesa entrerà in vigore non appena i due Stati avranno ultimato le rispettive procedure di approvazione interne, viene precisato: il prossimo passo consisterà nella redazione del messaggio che accompagna l’accordo, da sottoporre alle Camere federali per l’adozione.

Modernizzare le ferrovie ucraine

Sempre a margine dell’incontro, Parmelin ha firmato anche un un accordo con la Banca Mondiale per la modernizzazione della rete ferroviaria ucraina. Questo progetto s’inserisce negli impegni già presi dalla Svizzera e dal settore privato elvetico per sostenere le infrastrutture ferroviarie di Kiev.

Il presidente della Confederazione ha evidenziato l’importanza di infrastrutture di trasporto affidabili per promuovere il commercio, la ripresa economica e la creazione di posti di lavoro. Ha inoltre sottolineato il ruolo cruciale della Banca Mondiale nel rafforzare la resilienza economica, generare impieghi e favorire una crescita trainata dal settore privato.

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