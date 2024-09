Grossi investimenti per le strade nazionali elvetiche nel 2023

Nel 2023 sono stati investiti circa 1,23 miliardi di franchi per la manutenzione della rete stradale elvetica. Keystone / Michael Buholzer

I 2'259 chilometri di strade nazionali svizzere sono generalmente in buone condizioni. Nel 2023, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha investito circa 1,23 miliardi di franchi per la loro manutenzione, ben al di sopra della media degli ultimi 10 anni.

2 minuti

Keystone-ATS

Circa l’88% di tutte le infrastrutture stradali elvetiche è in condizioni buone o accettabili, secondo l’ultimo rapporto dell’USTRA sullo stato della rete, pubblicato giovedì. Il valore di sostituzione è attualmente pari a 141 miliardi di franchi svizzeri: questa è la cifra che si dovrebbe spendere oggi per sostituire completamente la rete stradale nazionale. A titolo di confronto, nel 2021 e nel 2022 sono stati investiti rispettivamente 1,18 e 1,06 miliardi di franchi.

Sicurezza garantita

L’anno scorso, la rete contava più di 16’000 strutture ingegneristiche (ponti, gallerie, muri di sostegno, passaggi sopraelevati per la fauna selvatica, trincee coperte, ecc.). Quasi il 9% di esse ha subito danni di gravità moderata, che non mettono in discussione la sicurezza.

Per quanto riguarda le gallerie, il 78% delle strutture ispezionate è considerato in condizioni buone o accettabili. Il 19% ha mostrato danni di moderata gravità e dovrà essere monitorato più attentamente. Sei strutture sono in cattive condizioni e dovranno essere ristrutturate nel medio termine, ma nessuno dei tunnel è in condizioni così allarmanti da non poter più essere utilizzato.

Per quanto riguarda le apparecchiature operative e di sicurezza (OSE), come cavi, illuminazione e segnaletica, l’85% di esse è in buone condizioni. Alla fine del 2023, l’equipaggiamento OSE delle gallerie di Neuenhof e Baregg, entrambe nel cantone di Argovia, era in uno stato allarmante ed è attualmente in fase di completa ristrutturazione.