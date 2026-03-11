Grazie ai prezzi alti di Lindt & Sprüngli aumentano profitti e dividendi

Sono già tornati sugli scaffali i celebri conigli di cioccoalto. Keystone-SDA

L'aumento dei prezzi ha permesso a Lindt & Sprüngli di registrare profitti maggiori nel 2025 e di annunciare un sostanzioso aumento del dividendo per gli azionisti.

Keystone-ATS

Grazie a un’aggressiva politica dei prezzi Lindt & Sprüngli ha guadagnato di più nel 2025 e si appresta ad aumentare sensibilmente il dividendo.

Stando alle informazioni diffuse martedì il fabbricante di cioccolato di alta qualità ha contabilizzato un utile operativo Ebit di 971 milioni di franchi, il 10% in più dell’anno precedente; il margine operativo è salito di 0,2 punti al 16,4%. Il profitto netto ha raggiunto 727 milioni (+8%).

I ricavi – dato già noto da gennaio – sono saliti dell’8% a 5,9 miliardi di franchi. In un contesto di volumi in calo per l’intera industria del ramo la crescita è stata possibile grazie ad aumenti di prezzo nella misura del 19%, in compensazione per l’incremento del costo del cacao, aveva spiegato l’azienda. L’attività ha ottenuto slancio dalla tendenza globale verso prodotti di alta gamma e dal lancio del cioccolato di Dubai.

“Abbiamo registrato una forte crescita concentrandoci sulla nostra strategia premium e promuovendo l’innovazione”, spiega il CEO Adalbert Lechner, citato in un comunicato. I consumatori di tutto il mondo continuano ad attribuire grande importanza alla qualità e ai momenti di piacere e noi soddisfiamo questa domanda con prodotti eccezionali”, aggiunge il dirigente in carica dal 2022.

Previsioni per il 2026 riviste al ribasso

A causa delle incertezze geopolitiche, l’impresa rivede però al ribasso le previsioni per l’esercizio in corso. La crescita organica dovrebbe attestarsi solo tra il 4% e il 6%. Per gli anni successivi, invece, il gruppo ha confermato i suoi obiettivi precedenti: il fatturato dovrebbe progredire del 6-8% all’anno.

Nel frattempo comunque gli azionisti potranno beneficiare del buon andamento degli affari: i possessori di azioni nominative Lindt – che con un corso di oltre 122’000 franchi figurano fra i titoli più cari al mondo – riceveranno un dividendo più alto di 300 franchi, pari a 1800 franchi per azione. Per i buoni di partecipazione, l’elargizione salirà di 30 franchi, passando a 180 franchi.

Forte di una tradizione di 180 anni, Lindt & Sprüngli si definisce leader mondiale nel settore della cioccolata premium: uno dei suoi prodotti più conosciuti è il coniglietto di cioccolato dorato con campanellina. Il gruppo con sede a Kilchberg (canton Zurigo) dispone di dodici impianti produttivi propri in Europa nonché negli Stati Uniti, ha una rete di 620 negozi propri e può contare su un organico di circa 15’500 dipendenti. La società – che fa risalire le sue origini a Rudolf Sprüngli (1816-1897) di Horgen (ZH) e a Rodolphe Lindt (1855-1909) di Berna – è entrata in borsa nel 1986.

