Trovato senza vita un 25enne italiano disperso nel canton Grigioni

Il luogo del ritrovamento. Keystone-SDA

Dopo giorni di ricerche ostacolate dal maltempo, è stato ritrovato nel canton Grigioni il corpo senza vita di un alpinista italiano di 25 anni, travolto da una valanga durante un'escursione in solitaria.

Keystone-ATS

Il corpo senza vita di un alpinista italiano di 25 anni, disperso da cinque giorni sulle montagne sopra Pontresina (canton Grigioni), è stato ritrovato domenica sotto una valanga.

A darne notizia sono stati dapprima la mamma e il suo legale, citati da agenzie di stampa italiane. La polizia cantonale ha in seguito confermato in una nota che il cadavere del 25enne è stato recuperato domenica sul mezzogiorno nella Val d’Arlas. La segnalazione della scomparsa dell’alpinista era giunta giovedì mattina; il giorno precedente nella zona era caduta una valanga.

Le ricerche sono durate diversi giorni. A causa delle condizioni meteorologiche, che non permettevano agli elicotteri di volare, e dell’elevato rischio di nuove valanghe, sabato erano state sospese, aveva detto in serata alla Keystone-ATS una portavoce della polizia cantonale.

Stando alle agenzie Ansa e Adnkronos, il ragazzo napoletano, che lavorava come autista in un hotel di St. Moritz, era uscito da solo per un’escursione a quota 2’700 metri quando è stato sorpreso da una bufera di neve. Da quel momento se ne erano perse le tracce.

