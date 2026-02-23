Trovato senza vita un 25enne italiano disperso nel canton Grigioni
Dopo giorni di ricerche ostacolate dal maltempo, è stato ritrovato nel canton Grigioni il corpo senza vita di un alpinista italiano di 25 anni, travolto da una valanga durante un'escursione in solitaria.
Il corpo senza vita di un alpinista italiano di 25 anni, disperso da cinque giorni sulle montagne sopra Pontresina (canton Grigioni), è stato ritrovato domenica sotto una valanga.
A darne notizia sono stati dapprima la mamma e il suo legale, citati da agenzie di stampa italiane. La polizia cantonale ha in seguito confermato in una nota che il cadavere del 25enne è stato recuperato domenica sul mezzogiorno nella Val d’Arlas. La segnalazione della scomparsa dell’alpinista era giunta giovedì mattina; il giorno precedente nella zona era caduta una valanga.
Le ricerche sono durate diversi giorni. A causa delle condizioni meteorologiche, che non permettevano agli elicotteri di volare, e dell’elevato rischio di nuove valanghe, sabato erano state sospese, aveva detto in serata alla Keystone-ATS una portavoce della polizia cantonale.
Stando alle agenzie Ansa e Adnkronos, il ragazzo napoletano, che lavorava come autista in un hotel di St. Moritz, era uscito da solo per un’escursione a quota 2’700 metri quando è stato sorpreso da una bufera di neve. Da quel momento se ne erano perse le tracce.
