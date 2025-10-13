GR: trovato morto escursionista a 2’200 metri di quota

Lunedì mattina il servizio di elisoccorso della Rega ha ritrovatoil corpo senza vita di un escursionista 55enne disperso da domenica a Samedan (Grigioni); Procura e polizia cantonale indagano sulle cause dell’incidente.

Lunedì mattina il servizio di elisoccorso della Rega ha ritrovato il corpo di un escursionista, che da domenica risultava disperso a Samedan, nel canton Grigioni. Il 55enne ha avuto l’ultimo contatto con i suoi familiari domenica nel primo pomeriggio. Procura e polizia cantonale stanno indagando sulle cause dell’incidente.

La centrale operativa della polizia cantonale dei Grigioni ha ricevuto la segnalazione di scomparsa dell’escursionista domenica sera poco dopo le 23. Nel corso della notte la Rega ha effettuato due voli di ricerca senza esito, scrive lunedì la polizia cantonale. Parallelamente è stata avviata una ricerca del cellulare dell’uomo.

Grazie alla funzione di localizzazione lunedì mattian è stato possibile trovare il disperso a un’altitudine di circa 2’200 metri in zona Senda Alp OtaCollegamento esterno. Tuttavia è stato possibile solo recuperarne il corpo senza vita.

