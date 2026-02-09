Traffico olimpico, nei Grigioni primo fine settimana senza ingorghi

Keystone-SDA

Il piano viario grigionese per le Olimpiadi ha funzionato bene nel primo fine settimana, con circa 8'000 persone che hanno usato i bus navetta garantendo la fluidità del traffico, a fronte di parcheggi rimasti quasi vuoti.

Keystone-ATS

Il piano per gestire la viabilità nei Grigioni durante i Giochi olimpici nelle vicine località italiane di Livigno e Bormio ha funzionato bene durante il primo fine settimana. Secondo i responsabili del concetto di trasporto, circa 8’000 persone hanno usato i bus navetta per raggiungere i siti delle gare.

Il primo bilancio è dunque positivo, soprattutto per quanto riguarda l’uso da parte degli spettatori del trasporto pubblico. I bus navetta in partenza da Zernez e Müstair “hanno contribuito in modo significativo alla stabilità del flusso del traffico”, scrivono lunedì i responsabili in un comunicato. Nella giornata di sabato circa 2’500 persone hanno scelto gli autobus per spostarsi verso Livigno attraverso il tunnel Munt La Schera.

I parcheggi invece hanno registrato un’affluenza decisamente minore. Solo 280 automobili sono state registrate. A Zernez c’era posto per oltre 1’400 veicoli, a Müstair per 630. I Park&Ride rimarranno a disposizione per tutta la durata delle competizioni, in caso il traffico dovesse aumentare.

Il Canton Grigioni, continua la nota, monitora quotidianamente la situazione viaria e se necessario adotterà misure per evitare ingorghi e colonne sulle strade retiche.

