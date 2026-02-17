La televisione svizzera per l’Italia
Traffico olimpico, chiude uno dei Park and Ride nei Grigioni

il park and ride di zernez quasi vuoto
Il Park and Ride di Zernez quasi vuoto. Keystone-SDA

A causa del numero di spettatori giunti in auto molto inferiore alle attese, uno dei parcheggi "park and ride" olimpici di Zernez è stato chiuso per contenere i costi di gestione.

L’Ufficio tecnico grigionese ha deciso di chiudere uno dei due park and ride installati a Zernez per gestire l’afflusso di spettatori delle Olimpiadi. Solo pochi visitatori si sono recati in Engadina in automobile, di conseguenza l’area di sosta è rimasta semivuota.

“In modo da contenere il più possibile i costi, abbiamo chiuso l’area denominata Zernez Süd”, ha dichiarato ai microfoni della RSI il responsabile della sezione operativa traffico olimpico, Marcel John. Il Cantone aveva messo a disposizione oltre 2’000 posteggi dislocati a Landquart, Zernez e Val Monastero. Il costo per una giornata ammonta a 75 franchi. Solo il 10-15% degli spettatori hanno deciso di recarsi in Engadina in macchina. La maggior parte ha infatti deciso di spostarsi con i mezzi pubblici.

Chiudendo il parcheggio a Zernez Süd, che aveva una capienza per 400 veicoli, si risparmia sui costi del personale, ha continuato John. Tre persone erano responsabili di regolare il traffico e assegnare i posti auto agli spettatori delle gare olimpiche di Livigno. Secondo il responsabile del traffico olimpico al momento è difficile dire l’importo esatto che il Cantone risparmierà con questa misura.

I costi per gestire la viabilità e la sicurezza durante le due settimane di Giochi sono stimati da parte del Governo retico a un massimo di 5,5 milioni di franchi. Una parte di essi dovrebbero essere coperti dai partner italiani, ma finora le trattative fra Grigioni e Lombardia non hanno portato ai risultati sperati.

