Nei Grigioni uno snowboarder esce illeso dopo essere stato travolto da una valanga

A Davos uno snowboarder è stato salvato da una valanga da lui stesso provocata durante un fuoripista, poiché è riuscito a liberarsi parzialmente e a chiamare aiuto.

Martedì pomeriggio un snowboarder è stato travolto da una valanga, mentre stava facendo del fuoripista in località Davos Wolfgang (canton Grigioni). Lo sportivo è riuscito in parte a liberarsi dalla neve e a chiamare aiuto.

L’uomo ha lasciato la pista segnalata in direzione di Besenbinder dopo le 14.30. Stando alle prime informazioni della polizia cantonale grigionese, è stato lui stesso a provocare la valanga, che lo ha travolto.

Lo snowboarder è riuscito a liberarsi salvarsi grazie al fatto che un suo braccio è rimasto fuori dalla massa nevosa. Ha potuto così garantirsi un’adeguata ossigenazione e chiamare più volte aiuto. Un pattugliatore delle piste lo ha notato durante il suo controllo a fine giornata e ha avviato le operazioni di soccorso.

Lo sportivo è stato liberato completamente dalla neve. In stato di ipotermia, ma illeso, è stato trasportato all’ospedale di Davos.

Allerta valanghe a livello 4

Nel suo comunicato, la polizia cantonale dei Grigioni ha segnalato il pericolo legato alle valanghe in vigore nelle Alpi. Nella zona interessata è attualmente in vigore il livello di allerta 4 su 5. Domenica pomeriggio un 38enne è morto nel comprensorio sciistico di Parsenn, a Davos, travolto da una valanga mentre snowboardava fuori pista. Le autorità hanno sottolineato il grande rischio delle discese fuori dalle piste battute e segnalate.

