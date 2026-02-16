Snowboarder perde la vita travolto da una valanga a Davos

Il luogo da dove si è staccata la valanga. Keystone-SDA

Travolto da una valanga mentre praticava fuoripista a Davos, uno snowboarder svizzero di 38 anni ha perso la vita.

Uno snowboarder svizzero di 38 anni è deceduto domenica dopo essere stato travolto da una valanga nel comprensorio sciistico Parsenn a Davos (canton Grigioni). L’uomo stava facendo fuoripista con un amico.

Nel primo pomeriggio, i due si sono avventurati sotto lo Schwarzhorn, in direzione Kreuzweg. Un lastrone di neve si è staccato e ha travolto il 38enne, scrive la polizia cantonale grigionese lunedì in un comunicato.

La persona che lo accompagnava ha immediatamente allertato i soccorritori. Alla ricerca hanno preso parte 16 collaboratori degli impianti Parsenn, cinque membri della stazione di soccorso, soccorritori del Club alpino svizzero (CAS) con tre cani da valanga, un equipaggio della Rega e Swisshelicopter, la polizia alpina e una ventina di volontari.

Si tratta della dodicesima vittima travolta da una valanga quest’inverno, si legge sul sito web dell’Istituto per lo studio della neve e le valanghe (SLF). Tre sciatori sono morti nei Grigioni, sette in Vallese e due in Ticino.

