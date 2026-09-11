Frana del Pizzo Cengalo, i familiari non faranno ricorso

GR: processo frana Bondo, familiari vittime non ricorrono Keystone-SDA

Dopo l'assoluzione dei cinque imputati per la frana del Pizzo Cengalo, la sentenza diventerà definitiva poiché né i familiari delle vittime né la Procura intendono presentare appello.

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Keystone-ATS

I familiari delle vittime della frana staccatasi dal Pizzo Cengalo nel 2017 non intendono ricorrere in appello dopo l’assoluzione dei cinque imputati nel processo tenutosi negli scorsi giorni a Pontresina (canton Grigioni).

Il loro avvocato ha tuttavia comunicato venerdì di voler chiedere una motivazione scritta della sentenza per quanto riguarda i due collaboratori dell’Ufficio per le foreste e i pericoli naturali.

Anche il Ministero pubblico grigionese rinuncia a presentare ricorso, stando a quanto riportato venerdì sera dall’Engadiner Post, ritenendo comprensibili le motivazioni comunicate oralmente. La sentenza sarebbe quindi definitiva. L’agenzia Keystone-ATS non ha potuto raggiungere la procura per una conferma.

Nella frana del 23 agosto 2017 persero la vita otto escursionisti – quattro tedeschi, due austriaci e due svizzeri. Nel processo sono stati chiamati a rispondere delle loro presunte negligenze due esperti dell’Ufficio foreste e pericoli naturali del Canton Grigioni, un geologo esterno e due rappresentanti del Comune di Bregaglia, tra cui l’attuale consigliera nazionale Anna Giacometti, allora sindaca e responsabile dello stato maggiore di crisi. Tutti sono stati assolti.

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