Padre e figlio travolti da una valanga a Parsonz, morto il genitore

È di un morto e un ferito il bilancio di una valanga che ha travolto un uomo di 49 anni e suo figlio mentre sciavano fuoripista a Parsonz, nei Grigioni.

Un uomo di 49 anni e suo figlio sono stati travolti mercoledì pomeriggio da una valanga, mentre assieme ad altre persone stavano sciando fuori pista in località Parsonz (canton Grigioni). Malgrado i tentativi di rianimazione il 49enne è deceduto sul posto.

La valanga si è staccata verso le 15. Gli sciatori che si trovavano nel gruppo hanno immediatamente allarmato i soccorsi, scrive giovedì la polizia cantonale dei Grigioni.

Sul posto sono intervenuti due elicotteri della Rega, uno di Swiss Helicopters, i collaboratori del servizio di soccorso delle funivie, i soccorritori del Club Alpino Svizzero (CAS) e le persone presenti per le operazioni di ricerca e soccorso.

Il padre è stato ritrovato da un cane da valanga del CAS. Malgrado i tentativi di rianimarlo è deceduto sul posto. Il figlio di 15 anni è stato ritrovato dalla squadra di soccorso ed è stato liberato dalla neve. L’adolescente è stato trasportato all’ospedale cantonale di Coira.

Il Care Team Grischun ha assistito i familiari e le persone coinvolte. La polizia cantonale grigionese ha avviato, insieme alla procura, un’inchiesta per chiarire le circostanze dell’incidente.

