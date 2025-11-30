Vitalizi aboliti nei Grigioni per gli ex consiglieri di Stato

Il Consiglio di Stato grigionese. Keystone-SDA

Nei Grigioni il corpo elettorale ha oggi messo fine al regime di vitalizi vita natural durante per i membri del Governo. I cittadini hanno adottato un'iniziativa promossa dall'UDC con il 65,36% di sì.

3 minuti

Keystone-ATS

Il controprogetto del Gran Consiglio, che voleva limitare la rendita a tre anni dopo la fine del mandato, è stato bocciato dal 52,81% dei votanti. La partecipazione ha raggiunto il 41,89%.

Secondo il regolamento attuale, a un membro del Governo viene concesso il 3,5% dell’ultimo stipendio annuo percepito per ogni anno di carica. Dopo dodici anni di attività nell’esecutivo ciò corrisponde a una pensione annuale di circa 113’000 franchi (il 42% di 269’000 franchi). Ciò vita natural durante. La legge prevede tuttavia una riduzione della prestazione se il reddito da attività lucrativa, sommato alla rendita vitalizia, supera il precedente stipendio quale consigliere di Stato.

Accogliendo l’iniziativa democentrista intitolata “Basta con il paracadute dorato per i membri del Governo – no alla pensione vita natural durante”, osteggiata da tutti gli altri patiti, il popolo ha abolito una qualsiasi prestazione.

L’UDC in campagna ha sostenuto che il sistema attuale è “da tempo superato e inutile”. Grazie alla loro notorietà e alle loro competenze, i membri del Governo possono trovare rapidamente un nuovo impiego e non hanno bisogno di questi soldi. Inoltre, durante il loro mandato guadagnano un importo che permette di prevedere investimenti nella previdenza.

Tutti gli altri partiti si sono opposti l’iniziativa, definendola “estrema, inutile, fuorviante e dannosa”. Centro, PLR, Verdi liberali, PS e Verdi hanno promosso il controprogetto che prevedeva anch’esso l’abolizione della pensione vitalizia, ma con una prestazione transitoria per un massimo di tre anni. In questo modo sarebbe stata garantita l’indipendenza dei consiglieri di Stato, hanno fatto valere in campagna. Anche i Cantoni San Gallo e Berna hanno introdotto un modello simile.

Tutti questi partiti hanno sostenuto che l’abolizione completa della pensione avrebbe favorito i conflitti di interesse. A loro avviso, i membri del Governo dovranno cercare un lavoro durante il loro mandato, cosa che indebolisce la loro indipendenza.

Le cinque formazioni politiche hanno inoltre sottolineato che nei Grigioni vige il limite di mandato più severo della Svizzera. In nessun altro Cantone i consiglieri di Stato possono rimanere in carica per un massimo di dodici anni. L’iniziativa democentrista avrebbe ridotto l’attrattiva della carica e colpito in modo sproporzionatamente duro i membri del Governo, hanno sostenuto.

Il Gran Consiglio ha raccomandato di bocciare l’iniziativa con 90 voti contro 24 e nessuna astensione e di accogliere il controprogetto con 91 voti favorevoli, 24 contro e 0 astensioni.

Articoli più popolari I più discussi