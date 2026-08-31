Rogo di Thusis, un arresto per omicidio colposo

Nel rogo hanno perso la vita quattro persone. Keystone-SDA

Una persona è stata posta in carcerazione preventiva con l'accusa di omicidio colposo plurimo in seguito al tragico incendio di Thusis che ha causato quattro morti e sei feriti.

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Keystone-ATS

Il Tribunale delle misure coercitive dei Grigioni ha disposto la carcerazione preventiva nei confronti di una persona con l’accusa di omicidio colposo plurimo e lesioni personali colpose plurime in relazione all’incendio di Thusis (canton Grigioni). Nel rogo del 21 agosto hanno perso la vita quattro persone.

La detenzione preventiva è stata disposta il 26 agosto. La Procura dei Grigioni ha confermato lunedì all’agenzia Keystone-ATS una notizia in tal senso diffusa venerdì dalla Radiotelevisione svizzera di lingua italiana RSI.

La Procura non è ancora in grado di stabilire se l’incendio di un edificio con ristorante e appartamenti a Thusis sia stato doloso. “Le indagini sono appena iniziate e, data la loro complessità, richiederanno un po’ di tempo. Allo stato attuale delle indagini non è quindi possibile fornire alcuna informazione sulla causa dell’incendio”, scrive la Procura.

Quest’ultima conferma inoltre le informazioni fornite dalla RSI sulle vittime, stando alle quali nell’incendio hanno perso la vita una 32enne portoghese, un 35enne e un 44enne rumeni e un 57enne bulgaro. Nel rogo sono inoltre rimaste ferite sei persone.

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