Hamilton trasferirà fra i 100 e i 200 posti di lavoro dai Grigioni agli USA

I dazi di Trump iniziano già a fare effetto. Keystone-SDA

I dazi di Trump hanno ripercussioni anche sull'economia retica. La Hamilton, società leader a livello mondiale nel settore della tecnologia medicale, la cui sede europea è basata a Bonaduz (canton Grigioni), dovrà trasferire fra i 100 e i 200 posti di lavoro negli Stati Uniti.

2 minuti

Keystone-ATS

Giovedì la trasmissione radiofonica Grigioni sera della RSI ha riferito che la società leader a livello mondiale della tecnologia medicale Hamilton, la cui sede auropea è nel canton Grigioni, intende trasferire dai 100 ai 200 posti di lavoro negli USA in seguito all’annuncio dei nuovi dazi di Donald Trump. Ricordiamo che il tycoon ha imposto tariffe del 31% sulle importazioni dalla Svizzera.

“Per prima cosa devo dire che sono stato sorpreso dall’ampiezza dei dazi imposti alla Svizzera. In secondo luogo noi negli ultimi anni ci siamo preparati avendo la stessa produzione negli USA come in Svizzera. Il terzo punto è che sicuramente nei prossimi tempi trasferiremo una parte dell’attività in America”, ha detto il presidente della Hamilton Andreas Wieland ieri sera ai microfoni della RSI.

Per ovviare ai dazi, l’azienda medica trasferirà fra i 100 e i 200 posti di lavoro, che corrispondono a circa il 10% dei dipendenti, dai Grigioni negli Stati Uniti. La casa madre della Hamilton si trova infatti a Reno, in Nevada.

Posti persi dovrebbero venir compensati

Wieland rimane comunque positivo e punta sul settore dei respiratori che ha subito “una crescita della cifra d’affari superiore al 30%” per compensare i posti di lavoro che verranno persi a Bonaduz. “Se non ci fossero stati i dazi qui ci sarebbe stata una massiccia crescita del nostro personale”, ha aggiunto Wieland.

Il 50% della cifra d’affari della Hamilton Medical, che produce respiratori e apparecchi per la ventilazione, “viene realizzata in America del nord e del sud”, ha precisato Wieland. “Più o meno la stessa cosa vale per la Hamilton Bonaduz che produce robot, ad esempio, per le analisi di laboratorio con il 50% del fatturato americano e il resto qui da noi”, ha proseguito.

Con 1’700 impieghi, la Hamilton è il maggior datore di lavoro privato dei Grigioni e, oltre a quello di Bonaduz, ha uno stabilimento a Domat/Ems (sempre in terra retica).