Frana del Pizzo Cengalo, processo previsto a fine estate

Nel crollo persero la vita otto escursionisti. Keystone-SDA

Si terrà tra la fine dell'estate e l'autunno il processo che dovrà accertare le responsabilità sulla morte di otto escursionisti travolti dalla frana del Pizzo Cengalo nel 2017, con cinque persone che affronteranno l'accusa di omicidio plurimo colposo.

Il processo per accertare eventuali responsabilità legate alla morte di otto escursionisti a seguito della frana del Pizzo Cengalo in Val Bregaglia nel 2017 si terrà a fine estate o in autunno. Lo si evince giovedì dalla pagina online del Tribunale regionale Maloja.

“Il dibattimento si terrà probabilmente nella settimana 35, eventualmente nella settimana 41, del 2026”, si legge sul sito della corte regionale. L’atteso processo si svolgerà dunque o a fine agosto – proprio la settimana che seguirebbe il nono anniversario dalla frana – o a inizio ottobre.

L’udienza era stata inizialmente fissata a fine 2024, di seguito è stata posticipata per due volte. In settembre dell’anno scorso il portavoce dei Tribunali grigionesi aveva dichiarato che la corte aveva emanato alcune ordinanze procedurali e inoltre era stato necessario raccogliere ulteriori prove.

Il processo avverrà a nove anni dalla frana di oltre tre milioni di metri cubi di roccia, che travolse otto escursionisti: quattro tedeschi, due austriaci e due svizzeri.

Cinque persone al banco degli imputati

Cinque imputati dovranno rispondere per omicidio plurimo colposo. Si tratta di due alti funzionari dell’Ufficio cantonale foreste e pericoli naturali, un consulente esterno del cantone, un collaboratore del Comune di Bregaglia e l’allora sindaca Anna Giacometti. Per tutti vale il principio di presunzione di innocenza.

La corte con sede a St. Moritz dovrà chiarire se nei giorni e nelle settimane precedenti la frana gli imputati abbiano valutato erroneamente la situazione di pericolo e se avrebbero dovuto chiudere le strade e i sentieri nella Val Bondasca.

