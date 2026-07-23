Da Livigno all’Engadina in dieci minuti

GR: fra Livigno e S-chanf in treno, il progetto viene sviluppato Keystone-SDA

Sebbene il suo finanziamento rappresenti la sfida principale, è stato presentato un progetto per unire Italia e Svizzera con un treno in galleria tra Livigno e S-chanf, offrendo una soluzione al traffico e riducendo un viaggio di quasi un'ora a soli 10 minuti.

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Keystone-ATS

È possibile che un giorno Livigno (Italia) e S-chanf (canton Grigioni) saranno molto più vicini grazie a un collegamento ferroviario. I piani sono stati presentati la scorsa settimana durante un evento informativo a Livigno. La strada da percorrere è però ancora lunga.

Situazione attuale

Il progetto si trova ancora in una fase iniziale. Secondo un comunicato, finora è stato sviluppato uno studio di prefattibilità.

“L’idea di questo collegamento è maturata nell’arco di 20 anni. Nel corso di questo lasso di tempo sono state maturate le relazioni istituzionali e gli accordi tra Italia e Svizzera, condizione indispensabile per la piena condivisione tra i territori coinvolti. Da questo percorso si è giunti alla definizione del Quadro Esigenziale, un primo passo concreto verso la realizzazione dell’opera”, ha dichiarato il presidente della Provincia di Sondrio, Davide Menegola, a Keystone-ATS.

Il passaggio successivo sarà lo studio di prefattibilità tecnico-economica, che consentirà di definire le responsabilità di ciascuna parte e le risorse necessarie. “Il percorso richiede rigore e gradualità: dalla condivisione dell’idea al Quadro Esigenziale, dallo studio di prefattibilità alla definizione degli oneri e delle competenze tra i soggetti coinvolti”, ha continuato Menegola. Al momento non è ancora stato definito un calendario per i lavori e i costi.

Motivi per i quali il progetto viene portato avanti

Il progetto ferroviario nasce da un paradosso. La zona si trova in un importante snodo europeo fra nord e sud, ma i collegamenti transfrontalieri rimangono penalizzati da un terreno orograficamente difficile, con conseguenze sulla mobilità quotidiana e sulla qualità dell’aria. Tra novembre 2023 e gennaio 2024, il Comune di Livigno ha registrato una media di circa 20’000 veicoli al giorno in transito. D’altro canto, il potenziale è elevato, come dimostra il fatto che nel 2023 la Ferrovia retica, che collega Tirano a St. Moritz con il Bernina Express, ha superato il milione di passeggeri.

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Cosa comprende il progetto presentato

Uno studio di Redas Engineering prevede un percorso di 14,64 chilometri, di cui 12,2 in galleria. Il tempo di percorrenza stimato è tra 7 e 10 minuti. Con l’auto, il viaggio dura oggi circa 49 minuti, mentre con i mezzi pubblici attuali si impiegano oltre due ore. Il servizio prevede 12 corse al giorno in inverno e 15 in estate. Il collegamento tra Livigno e St. Moritz si ridurrebbe così da due ore a 57 minuti.

La domanda potenziale è stimata tra 68’000 e 193’000 passeggeri all’anno, tra lavoratori transfrontalieri, turisti e visitatori. Secondo quanto comunicato la scorsa settimana, i responsabili del progetto sperano anche che questo collegamento possa contribuire a ridurre il traffico di veicoli ai valichi di confine di Livigno.

La posizione della Ferrovia retica

La portavoce della Ferrovia retica, Yvonne Dünser, ha dichiarato a Keystone-ATS che un collegamento ferroviario avrebbe un notevole potenziale. Questo alla luce dell’elevata frequenza di pendolari che si recano da Livigno in Alta Engadina, dei numerosi turisti giornalieri che visitano Livigno e del tempo di percorrenza molto più breve rispetto alla strada.

La Ferrovia retica accoglie quindi con favore lo studio preliminare sulla fattibilità del collegamento ferroviario e ha strutturato la sua pianificazione a lungo termine in modo che questo tratto possa essere integrato in futuro nel piano orario previsto per l’Alta Engadina. “La grande sfida, tuttavia, sarà il finanziamento dell’infrastruttura necessaria, soprattutto nel contesto delle attuali discussioni sul programma ‘Trasporti 45’ in Svizzera, che finora non ha incluso questo progetto”, ha aggiunto Dünser. Per questo motivo, il contributo finanziario dell’Italia sarà determinante per le possibilità di realizzazione del progetto.

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