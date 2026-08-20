Estradato dall’Italia l’ex funzionario grigionese che falsificò documenti

GR: ex funzionario retico estradato in Svizzera Keystone-SDA

La giustizia retica potrà procedere contro l'ex funzionario 70enne accusato di aver incassato mezzo milione di franchi con documenti falsi, grazie alla sua recente estradizione dall'Italia.

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Keystone-ATS

L’ex funzionario grigionese accusato di aver incassato 500’000 franchi falsificando documenti è stato estradato in Svizzera dall’Italia. La notizia è stata anticipata dalla trasmissione della RSI “Grigioni Sera”. L’estradizione del 70enne è avvenuta il 10 agosto scorso, ha confermato su richiesta l’Ufficio federale di giustizia a Keystone-ATS.

L’uomo era stato arrestato l’8 giugno a Formia, in provincia di Latina, mentre si trovava ricoverato all’ospedale. Nell’ottobre 2020 la Procura pubblica aveva emesso un mandato di arresto internazionale.

L’ex funzionario di un Ufficio d’esecuzione e di fallimento era finito nel mirino della giustizia retica nel 2016, quando era stato avviato un procedimento penale nei suoi confronti per abuso di ufficio e reati contro il patrimonio e contro i documenti. I reati sono stati commessi fra il 2006 e il 2016. A subire danni sono state sia persone fisiche che enti pubblici comunali e cantonali, aveva fatto sapere la procura grigionese lo scorso mese di giugno.

Per il 70enne vale la presunzione di innocenza.

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