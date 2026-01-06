Corriere della droga fermato nei Grigioni con 11 chili di marijuana

Il corriere della droga è un cittadino tedesco 37enne. Keystone-SDA

Durante un controllo sul passo del Giulia, le autorità grigionesi hanno arrestato un 37enne tedesco che trasportava 11 chili di marijuana, del valore di 70'000 franchi, all'interno di due valigie.

1 minuto

Keystone-ATS

Un uomo è stato fermato dalle autorità nei Grigioni con 11 chili di marijuana trasportati in due differenti valigie. L’episodio, si legge in un comunicato diffuso martedì dalla polizia grigionese, è avvenuto lo scorso 20 dicembre sul passo del Giulia, in località Silvaplana.

Il sospetto 37enne, di cittadinanza tedesca, è stato fermato da una pattuglia dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) per un controllo. Gli agenti hanno scoperto le valigie piene di stupefacenti e hanno consegnato l’uomo alla polizia cantonale.

Il corriere della droga è stato arrestato e dovrà presentarsi davanti alla giustizia. I circa 11 chili di marijuana – sequestrati dalle forze dell’ordine – hanno un valore alla vendita di 70’000 franchi.

La polizia retica ha colto l’occasione per lodare l’efficace collaborazione con l’UDSC.

