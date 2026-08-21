Due gravi incendi in Svizzera

Notte di roghi con feriti e dispersi Keystone-SDA

Due gravi incendi divampati separatamente in Svizzera, uno a Sciaffusa e l'altro a Thusis, hanno provocato un totale di diciannove feriti e cinque dispersi.

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Keystone-ATS

Undici persone sono rimaste ferite a seguito di un incendio divampato in un appartamento a Sciaffusa giovedì in tarda serata. Nove di loro – tra cui un agente di polizia – sono state trasportate in ospedale, indica venerdì la polizia cantonale in una nota.

Al momento non vi sono informazioni sulla gravità delle lesioni riportate dai feriti, ha indicato a Keystone-ATS un portavoce delle forze dell’ordine.

Le prime segnalazioni di un rogo sono giunte poco prima delle 22.30: all’arrivo dei soccorritori, l’appartamento era già completamente avvolto dalle fiamme.

Diverse persone sono state tratte in salvo dalla palazzina. Dopo circa due ore, la maggior parte dei residenti ha potuto far rientro nelle proprie abitazioni. I vigili del fuoco sono riusciti a impedire che le fiamme si propagassero agli altri appartamenti.

In base ai primi accertamenti, l’incendio sarebbe scoppiato nella cucina dell’alloggio per ragioni ancora da determinare.

Cinque dispersi a Thusis

Sempre giovedì un grave incendio è divampato in un edificio con ristorante e appartamenti a Thusis, nel canton Grigioni, e cinque persone risultano disperse, stando a quanto comunicato venerdì dalla polizia cantonale grigionese. Otto persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave.

L’allarme è giunto poco dopo la mezzanotte. Stando alle prime informazioni, il rogo è scoppiato al secondo piano dello stabile. A causa del crollo della tromba delle scale, è stato necessario aprire il tetto con una gru per poter effettuare le operazioni di spegnimento.

In totale, 14 persone sono riuscite a lasciare l’edificio in fiamme. Otto di loro hanno riportato ferite: due gravi, due di media entità e quattro lievi. Sono state prese in carico da diverse squadre di soccorso e da un equipaggio della Rega, per poi essere trasportate negli ospedali di Coira, Thusis, Ilanz e Zurigo.

Sul posto sono intervenuti quasi 100 militi dei corpi dei pompieri di Cazis, Oberer Heinzenberg, Ems e Albula. Presenti anche diversi samaritani di Thusis e 16 agenti della polizia cantonale.

Per l’assistenza psicologica alle persone coinvolte è stato mobilitato il Care Team Grischun. Il comune di Thusis ha organizzato alloggio e vitto per gli sfollati. Un’indagine è stata avviata per stabilire le cause del rogo.

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