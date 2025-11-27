Brienz, escluso un grande crollo del “Plateau Ost”

Sebbene la minaccia diretta del "Plateau Ost" per Brienz sia cessata con il suo crollo, un nuovo flusso di detriti si sta ora lentamente spostando verso il paese evacuato, la cui sorte finale rimane incerta.

Il villaggio di Brienz/Brinzauls (canton Grigioni) non è più minacciato da un distaccamento dalla zona denominata “Plateau Ost”. Lo ha comunicato giovedì il Comune di Albula/Alvra, di cui fa parte il paese evacuato da un anno. Non è però ancora chiaro se il villaggio sia fuori pericolo.

Lo Stato maggiore di condotta comunale ha scritto nel bollettino diffuso giovedì che l’area alla sommità del pendio si è frantumata sempre di più ed è franata sul cumulo di detriti sottostante. Fino a mercoledì in quest’area erano stati misurati spostamenti fino a cinque metri all’ora. Giovedì mattina presto la velocità è diminuita notevolmente.

Ma i detriti si stanno spostando lentamente sotto forma di un lento flusso detritico verso il villaggio. La distanza dal margine settentrionale del paese giovedì mattina era di circa 400 metri.

“Speriamo che la massa di detriti si fermi davanti al villaggio”, ha dichiarato nel pomeriggio di giovedì Christian Gartmann, responsabile della comunicazione del Comune di Albula/Alvra a Keystone-ATS. La massa di detriti si è unita agli 1,7 milioni di metri cubi di materiale franato nel 2023, ha comunicato il Comune.

Al momento i responsabili non sono ancora in grado di valutare la velocità con cui il flusso di detriti si sta spostando verso il villaggio. Nel 2023 la massa di detriti si era fermata a circa 50 metri dal villaggio.

Accelerazione mercoledì sera

Mercoledì sera c’è stata una brusca accelerazione alla sommità del pendio: “All’inizio della scorsa settimana, il ‘Plateau Ost’ ha iniziato ad accelerare da 10 a 40-60 centimetri al giorno, e poi lo sviluppo è stato esponenziale”, ha detto Gartmann a Keystone-ATS.

Il fatto che l’altopiano orientale si sia ora frammentato è di per sé una fortuna. Non è però ancora chiaro cosa significhino gli ultimi sviluppi per i residenti evacuati da oltre un anno.

Le autorità comunali hanno di nuovo sottolineato che per le strade cantonali e la linea ferroviaria non sussiste alcun pericolo.

