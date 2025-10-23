Brienz, diversi abitanti vogliono andare via definitivamente

Il villaggio di Brienz, nel Canton Grigioni. Keystone-SDA

Il Comune di Albula/Alvra, nel Canton Grigioni, ha annunciato oggi che un gran numero di abitanti della frazione di Brienz/Brinzauls si è annunciato per il trasferimento preventivo. Le richieste superano le aspettative, scrivono le autorità.

Entro il 30 settembre sono state presentate 40 domande di trasferimento preventivo. Queste comprendono 95 appartamenti in 45 edifici, la maggior parte dei quali sono seconde case e abitazioni di vacanza.

Le autorità comunali stimano che circa 35 residenti intendono abbandonare in via definitiva le loro abitazioni. Prima dell’evacuazione nel novembre 2024, il villaggio contava circa 90 abitanti.

Nell’ultimo anno quasi 30 abitanti di Brienz/Brinzauls si sono trasferiti o sono deceduti. I costi del trasferimento sono sostenuti per il 90% dalla Confederazione e dal Cantone dei Grigioni.

