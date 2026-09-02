Gli annegamenti nel lago di Cauma sono avvenuti senza sorveglianza

I pericoli sottovalutati del bagno nel lago Keystone-SDA

A seguito di due annegamenti mortali avvenuti nel lago di Cauma in soli tre giorni, il sindaco di Flims, pur dichiarandosi scioccato, esclude l'ipotesi di vietare la balneazione fuori dagli orari sorvegliati.

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Keystone-ATS

Due incidenti mortali durante la balneazione nel giro di tre giorni nel lago di Cauma, a Flims (canton Grigioni): il sindaco Christoph Schmidt si dice scioccato, ma non vuol sentire parlare di un divieto di fare il bagno fuori degli orari di apertura.

L’ultimo incidente risale a domenica sera. Verso le 19.00, un 27enne tedesco cercava di raggiungere a nuoto un isolotto per soccorrere un amico, quando si è trovato a sua volta in difficoltà. Vani i soccorsi, il giovane è morto sul posto.

Soltanto tre giorni prima, un turista 17enne del Regno Unito si era trovato in difficoltà mentre nuotava ed è sua volta deceduto la stessa sera in ospedale.

L’impianto balneare pubblico del lago di Cauma è aperto durante la stagione estiva tutti i giorni dalle 8.30 alle 17.00, si legge sul sito dell’ente turistico di Flims-Laax.

“Siamo sconvolti dai due tragici incidenti avvenuti in così breve tempo uno dopo l’altro in questo lago balneabile molto amato e frequentato. Entrambi gli incidenti si sono verificati nelle ore serali, dopo gli orari di apertura regolari, quando non è garantita la sorveglianza in acqua”, dichiara a Keystone-ATS Schmidt.

L’ultimo tragico sinistro si era verificato oltre dieci anni fa, nel 2016. “I nostri pensieri vanno ai familiari delle vittime e desideriamo esprimere loro le nostre più sincere condoglianze per questi tragici e dolorosi eventi”, aggiunge il sindaco.

Pericoli spesso sottovalutati

Schmidt non ritiene che il lago di Cauma sia attualmente particolarmente insidioso per i bagnanti. Non presenta infatti particolari criticità per quanto riguarda la temperatura o le correnti. Si può tuttavia constatare in generale “che i nuotatori inesperti sottovalutano ripetutamente i pericoli delle acque libere come i laghi”. A tal proposito il sindaco cita le distanze o la temperatura.

Per Schmidt, “come in molti altri specchi d’acqua aperti”, un divieto di balneazione al di fuori degli orari di apertura non è attualmente in discussione, nemmeno dopo gli incidenti mortali. Già da tempo, tuttavia, all’interno dell’area balneare vengono riportate le indicazioni relative al piano di sicurezza e alle regole di balneazione”. Il piano di sicurezza e di soccorso per il lago e la sua attuazione vengono perfezionati ogni anno insieme al gestore, “se opportuno con il coinvolgimento degli enti competenti”, afferma ancora il sindaco.

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