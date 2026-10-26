Il caldo frena la caccia nei Grigioni

Caccia alta con un bilancio positivo Keystone-SDA

Nonostante le temperature elevate abbiano ridotto il numero di cervi abbattuti, l'Ufficio caccia e pesca grigionese ha definito positivo il bilancio della caccia alta, annunciando una caccia speciale per raggiungere i piani cantonali.

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Keystone-ATS

L’Ufficio per la caccia e la pesca grigionese trae un bilancio positivo della caccia alta 2026 nonostante le temperature elevate. Per raggiungere i piani di abbattimento cantonali, nei mesi di novembre e dicembre sarà necessaria quella speciale.

Il bel tempo e le temperature miti sono stati sfavorevoli alla caccia al cervo, indica l’Ufficio cantonale in un comunicato odierno. In totale sono stati eliminati 2’903 (-529, rispetto al 2025) cervi. Una cifra in calo che è dovuta in particolare al “numero inferiore di maschi abbattuti”, viene precisato nella nota.

Per quanto riguarda i caprioli, ne sono stati uccisi 2’339 (-163) capi, una cifra che rientra nella media pluriennale, indica l’Ufficio competente. Buona è risultata anche la caccia al camoscio con 3’053 (+190) esemplari abbattuti. In Mesolcina sono inoltre stati eliminati 22 cinghiali, uno in meno dello scorso anno.

Meno cervi e caprioli da abbattere a caccia speciale

“La caccia in novembre e dicembre è importante per raggiungere i piani di abbattimento per le femmine e per adeguare il numero di cervi e caprioli all’habitat invernale”, ha dichiarato Lukas Walser, responsabile della sezione selvaggina e caccia dell’Ufficio per la caccia e la pesca, citato nella nota.

La caccia speciale al cervo concerne 21 regioni, ovvero tutte tranne la zona di Heinzenberg, Safien. In particolare potranno essere abbattuti “1637 cerve e i loro cerbiatti, 241 caprioli e, limitatamente a quattro zone che presentano conflitti bosco-selvaggina, 12 camosci”, viene precisato. I capi che possono essere eliminati sono leggermente inferiori allo scorso anno e si tratta, sia per cervi sia per caprioli, di femmine. La caccia al cinghiale non sarà soggetta a restrizioni.

Secondo il piano di abbattimenti in Mesolcina e Calanca sarà possibile abbattere 192 cervi, in Valposchiavo 68 e in Bregaglia 20. In Mesolcina e Calanca, e in Valposchiavo non potranno invece essere eliminati ulteriori caprioli, avendo già raggiunto il numero limite. In Bregaglia potranno essere abbattuti 5 capi.

Nel Canton Grigioni si sono annunciati in totale 3’362 cacciatori e cacciatrici per la caccia speciale. Nel Moesano se ne sono registrati 176, in Valposchiavo 185 e in Bregaglia 70.

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