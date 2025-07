Il Governo elvetico rivede completamente il piano pandemico

La pandemia di Covid è servita da lezione. Keystone-SDA

Il nuovo piano pandemico svizzero, in vigore da giugno, si applica a tutte le pandemie e non solo all’influenza. Include aspetti sanitari, sociali ed economici, con compiti chiari per autorità e servizi. È disponibile anche una piattaforma digitale per l’accesso rapido alle informazioni.

Keystone-ATS

Il Governo federale ha rivisto completamente il piano pandemico alla luce dell’esperienza con il coronavirus. L’attenzione non è più rivolta all’influenza; il nuovo piano si concentra pienamente su tutte le possibili pandemie e serve per prepararsi a minacce future.

Il piano, che era stato adattato l’ultima volta nel 2018, era incentrato sull’influenza, ha indicato oggi l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Il nuovo piano comprende anche temi come la gestione delle conseguenze sociali ed economiche di una pandemia ed è in vigore dall’inizio di giugno.

Ora è disponibile una piattaforma digitale, aggiornata costantemente, che fornisce a tutti gli interessati un accesso rapido e semplice alle necessarie informazioni.

Il piano pandemico stabilisce compiti specifici per il monitoraggio, il controllo delle infezioni, l’assistenza sanitaria e la vaccinazione. Regola inoltre compiti trasversali come la comunicazione, la sicurezza degli approvvigionamenti, le finanze e il personale. A ciò si aggiunge la ripartizione dei compiti a tra i livelli statali.