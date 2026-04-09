Gornergrat Bahn si affida a Stadler Rail per altri quattro treni

Gornergrat Bahn si affida a Stadler Rail per altri quattro treni Keystone-SDA

Il costruttore Stadler Rail si è aggiudicato un ordine da 30 milioni di franchi per la fornitura di quattro nuovi treni a cremagliera alla Gornergrat Bahn, destinati a modernizzare la flotta sulla tratta di Zermatt.

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Keystone-ATS

La Gornergrat Bahn ha ordinato quattro ulteriori treni a cremagliera al costruttore turgoviese Stadler Rail.

I nuovi convogli, del modello Polaris, saranno impiegati sulla tratta che si inerpica fra la località vallesana di Zermatt e la cima destinazione finale dell’omonima ferrovia.

I treni, indica oggi in una nota Stadler Rail, sono stati progettati appositamente per l’ambiente alpino e per questa particolare linea di montagna, che raggiunge oltre 3’000 metri di quota. La consegna è prevista per l’autunno del 2028 e nel successivo inverno le composizioni dovrebbero essere impiegati nel servizio regolare.

L’ordine ha un valore di circa 30 milioni di franchi. I nuovi treni serviranno a sostituirne altri più vecchi, modernizzando così la flotta.

La compagnia si affida da tempo ai treni a cremagliera di Stadler Rail. Già nel 2019 ne aveva commissionati cinque all’azienda con sede a Bussnang (canton Turgovia), a cui ne ha fatto seguito un altro nel 2024.

Il Gornergrat è una nota meta turistica raggiungibile via ferrovia da Zermatt con un viaggio di circa 35 minuti. La particolare posizione della montagna offre uno spettacolare panorama su più di 20 tra i 4’000 più iconici delle Alpi, come il gruppo del Monte Rosa e il Cervino.

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