Globus: “Central Group ripagherà i debiti”, assicura la direttrice
Secondo la sua direttrice generale, Globus riceverà dal proprietario Central Group i fondi necessari per onorare i debiti in scadenza con Migros e la Banca cantonale di Basilea.
Il proprietario di Globus, il conglomerato thailandese Central Group, si è impegnato a fornire i fondi necessari per il rimborso dei debiti della catena svizzera di grandi magazzini.
“Potremo così onorare i nostri obblighi nei confronti di Migros e della Banca cantonale di Basilea”, ha assicurato Lucia Guagliardi, direttrice generale di Globus, sulle pagine della SonntagsZeitung.
Il domenicale svizzero-tedesco non ha tuttavia ancora ottenuto conferma da parte di Central Group.
Il prossimo anno Globus vedrà scadere due importanti crediti. In primavera dovrà restituire un prestito di 125 milioni di franchi al suo ex proprietario Migros e in estate un altro di 172 milioni alla Banca cantonale di Basilea. Il gruppo genera un fatturato annuo di circa mezzo miliardo di franchi.
