Gli Usa impongono dazi sui lingotti d’oro da 1 chilo
Gli Stati Uniti hanno imposto dazi sulle importazioni di lingotti d'oro da un chilo, una mossa che minaccia di sconvolgere il mercato globale e di infliggere un nuovo colpo alla Svizzera, il più grande polo di raffinazione al mondo.
Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Lo riporta il Financial Times in esclusiva.
I lingotti da un chilo sono la forma più comune scambiata sul Comex, il più grande mercato mondiale dei futures sull’oro, e costituiscono la maggior parte delle esportazioni di lingotti della Svizzera verso gli Stati Uniti.
Le relazioni tra Washington e Berna si sono deteriorate dopo che la scorsa settimana Donald Trump ha annunciato un dazi del 39% sulle importazioni dal Paese. La decisione ha inferto “un altro colpo” al commercio di oro svizzero con gli Stati Uniti, ha affermato al Financial Times Christoph Wild, presidente dell’Associazione svizzera dei produttori e commercianti di metalli preziosi.
Wild ha aggiunto che i dazi sull’oro renderanno difficile soddisfare la domanda del metallo.
Altri sviluppi
Altri sviluppi
È l’oro il vero emblema della Svizzera
Questo contenuto è stato pubblicato al
Quando si parla della Svizzera, si pensa subito a prodotti come orologi, cioccolata, oppure alle banche. Raramente però la Confederazione è associata all’oro. Ebbene, la Svizzera è il più grande commerciante di metallo giallo al mondo.
Governo svizzero impotente, serve piano B, dicono media svizzeri
Questo contenuto è stato pubblicato al
"Una Svizzera sotto shock": i dazi del 39% sui prodotti svizzeri suscitano aspre critiche nei media svizzeri. I commentatori mettono in discussione la strategia del Consiglio federale, ma la speranza che la crisi possa essere superata rimane.
Seco: “Non prevediamo un aumento massiccio di richieste di lavoro ridotto”
Questo contenuto è stato pubblicato al
La Segreteria di Stato dell'economia (Seco) non prevede a breve termine un aumento massiccio delle richieste di lavoro ridotto a causa dei dazi doganali al 39% decisi dagli Stati Uniti.
Mister Prezzi limita gli aumenti tariffari richiesti dalla Posta
Questo contenuto è stato pubblicato al
I prezzi delle lettere inviate come posta A e B e dei pacchi Priority non subiranno aumenti il prossimo anno. La maggior parte dei rincari richiesti dalla Posta non saranno applicati nel 2026, ha annunciato oggi Mister Prezzi.
Questo contenuto è stato pubblicato al
La compagnia aerea Swiss ha reso accessibili per sbaglio dati sensibili relativi alle valutazioni dei piloti a persone non autorizzate: la causa è da ricercare in un errore interno nell'archiviazione delle informazioni, ha indicato oggi la società.
Posta, forti critiche ad alcuni aspetti della revisione dell’ordinanza
Questo contenuto è stato pubblicato al
L'ordinanza sulle poste contiene aspetti problematici: non piacciono la maggiore flessibilità nella consegna a domicilio di lettere, nonché l'obbligo di recapitare gli invii non più in ogni casa abitata ma solo negli insediamenti abitati tutto l'anno.
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.