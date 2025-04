In Svizzera si voterà nuovamente sull’identità elettronica

Sonos tate raccolte 63'000 firme. Keystone-SDA

L'elettorato elvetico voterà ancora una volta sull'identità elettronica (e-ID). Il comitato referendario "Legge sull'e-ID No" ha consegnato oggi 63'000 firme alla Cancelleria federale.

Keystone-ATS

Il comitato avanza diversi argomenti contro la nuova e-ID, approvata dal Parlamento a dicembre. Non c’è un vero e proprio controllo da parte dello Stato, perché fedpol non può emettere l’e-ID senza passare tramite privati. E la tecnologia non è trasparente, afferma.

Deplora inoltre la dipendenza dai gruppi tecnologici e il rischio di sorveglianza digitale. Secondo i promotori del referendum, i diritti fondamentali sono a rischio. L’e-ID potrebbe servire come base per un sistema di credito sociale e far dipendere l’accesso ai servizi dal comportamento. Sarebbe inoltre discriminatoria, poiché alcuni servizi sarebbero accessibili solo con una e-ID.

Del comitato fanno parte le associazioni Amici della Costituzione, Aufrecht Schweiz, Référendum E-ID 2.0 e il Partito pirata, sostenuti anche dai giovani UDC (destra conservatrice) e UDF (destra).