Gli elfi della Posta entrano in azione per il periodo natalizio

Elfi e folletti della Posta svizzera sono già al lavoro per distribuire le letterine a Babbo Natale e Gesù Bambino.

Anche quest’anno elfi e folletti della Posta entrano in azione per distribuire le letterine che bambine e bambini scrivono a Gesù Bambino o a Babbo Natale in vista delle festività.

L’anno scorso la Posta ha ricevuto ben 32’518 letterine e a farsene carico è stata una squadra creata appositamente per l’occasione. La stessa cosa avviene quest’anno. Il gigante giallo farà il possibile affinché ogni piccola e piccolo mittente riceva una risposta personalizzata, si legge in un comunicato odierno.

Gli instancabili folletti postali lavorano in una “filiale speciale di Babbo Natale e di Gesù Bambino” situata in Ticino. Più della metà degli invii – spesso autentici capolavori natalizi, a volte con allegati persino dei piccoli regali – proviene tradizionalmente dalla Svizzera romanda, mentre il resto è suddiviso equamente tra Svizzera tedesca e Ticino.

Dal 1950 le lettere con destinatari come “Gesù Bambino, Via del Cielo” o “Babbo Natale, Polo Nord”, finiscono ai folletti della Posta in Ticino, indipendentemente dal formato dell’invio.

