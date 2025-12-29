Gli anziani grigionesi contestano i biglietti elettronici

Bus alla stazione di Ilanz. KEYSTONE/Arno Balzarini

La novità del biglietto elettronico, introdotta nei Grigioni lo scorso 14 dicembre, è stata contestata online da oltre 8’000 persone.

1 minuto

RSI

Nei Grigioni è stata lanciata una petizione onlineCollegamento esterno contro la cessazione, in vigore dal 14 dicembre scorso, della vendita dei biglietti da parte dei conducenti sui bus di Autopostale. L’iniziativa, promossa una settimana fa, ha sinora raccolto oltre 8’000 firme.

Con l’introduzione del nuovo orario, nel cantone retico i ticket per viaggiare sui bus gialli si possono acquistare solo agli automatici o tramite strumenti digitali. Il cambiamento, voluto per migliorare la puntualità, toccherà presto anche il Ticino. La novità non è però piaciuta al Consiglio degli anziani grigionese, il cui rappresentante ha chiesto più tempo per adattarsi.

Nel difendere la misura, Autopostale ha spiegato al Telegiornale della RSI che i biglietti digitali sono sempre più richiesti e attualmente costituiscono il 75% di quelli venduti. L’obiettivo è anche quello di “raggiungere una maggiore puntualità e stabilità”: gli orari delle corse, molto serrati, mal si conciliano con il tempo impiegato dall’autista per vendere i biglietti.

Il servizio del telegiornale della RSI:

Contenuto esterno

Articoli più popolari I più discussi