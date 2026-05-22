Gli accordi della Svizzera con l’UE dovrebbero essere sottoposti alla doppia maggioranza

Un voto per blindare i bilaterali. Keystone-SDA

Una disposizione transitoria nella Costituzione è la soluzione proposta da una commissione parlamentare per autorizzare il pacchetto di accordi con l'UE, risolvendo così le incertezze legali sull'immigrazione.

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Keystone-ATS

Il pacchetto di accordi Svizzera-UE deve essere ancorato nella Costituzione tramite una disposizione transitoria. La Commissione delle istituzioni politiche del Nazionale sostiene un’iniziativa degli Stati che prevede la doppia maggioranza di popolo e Cantoni. Lo indicano in una nota odierna i servizi del Parlamento.

L’iniziativa mira a eliminare le incertezze riguardo alla costituzionalità della modifica dell’accordo sulla libera circolazione delle persone. Infatti, per l’analoga commissione del Consiglio degli Stati, esiste una contraddizione tra l’estensione della libera circolazione e l’articolo della Costituzione federale relativo alla gestione autonoma dell’immigrazione.

La nuova disposizione transitoria autorizza l’approvazione del pacchetto di accordi nonostante le norme costituzionali sulla limitazione dell’immigrazione. Pone inoltre fine alla discussione sulla necessità o meno della doppia maggioranza di popolo e Cantoni.

La commissione del Nazionale ha sostenuto l’iniziativa con 15 voti contro 10, precisano ancora i servizi del Parlamento. Sottoporre il pacchetto al popolo e ai Cantoni “si giustifica per la sua grande rilevanza e il suo carattere costituzionale”.

Tuttavia, la commissione ritiene che una soluzione più semplice sarebbe un referendum obbligatorio “sui generis”, come avvenuto nel 1992 per la votazione sullo Spazio economico europeo. Con 16 voti contro 9, desidera che l’analoga commissione degli Stati esamini ancora in modo approfondito questa soluzione.

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