Giro di vite sui richiedenti l’asilo criminali

Altri sviluppi Swiss diventò tedesca 20 anni fa… per un prezzo irrisorio? Questo contenuto è stato pubblicato al Vent'anni or sono Swiss passò sotto le ali di Lufthansa: l'acquisizione, avvenuta il 22 marzo 2005, probabilmente salvò la compagnia aerea dal tracollo. Di più Swiss diventò tedesca 20 anni fa… per un prezzo irrisorio?

Altri sviluppi Il Ministero pubblico della Confederazione vuole archiviare il caso Coronaleaks Questo contenuto è stato pubblicato al Nel quadro dei cosiddetti Corona-Leaks, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) vuole archiviare il procedimento in corso contro l'ex capo della comunicazione di Alain Berset, Peter Lauener. I sospetti di reato non hanno potuto essere provati. Di più Il Ministero pubblico della Confederazione vuole archiviare il caso Coronaleaks

Altri sviluppi “Non vendete i vostri prodotti su Temu” Questo contenuto è stato pubblicato al La federazione del commercio elvetico Handelsverband.swiss continua a consigliare ai propri membri di non offrire i propri prodotti attraverso Temu, piattaforma cinese di shopping online in forte espansione in Svizzera. Di più “Non vendete i vostri prodotti su Temu”

Altri sviluppi Peste suina, il Consiglio federale deve trovare una soluzione per indennizzare i macelli Questo contenuto è stato pubblicato al Il Consiglio federale deve trovare soluzioni per indennizzare i macelli, gli stabilimenti di sezionamento e trasformazione, gli impianti di eliminazione e i cacciatori per gli oneri aggiuntivi cagionati da un'epizoozia come quella della peste suina africana (PSA). Di più Peste suina, il Consiglio federale deve trovare una soluzione per indennizzare i macelli

Altri sviluppi In Svizzera sono diminuiti gli omicidi, ma non i femminicidi Questo contenuto è stato pubblicato al In un confronto di lungo periodo, il numero totale degli omicidi risulta in calo in Svizzera, mentre quello dei femminicidi è rimasto stabile: è quanto afferma la criminologa Nora Markwalder, che cura una banca dati al riguardo che risale nel tempo. Di più In Svizzera sono diminuiti gli omicidi, ma non i femminicidi

Altri sviluppi Vendite online ancora in crescita in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al Le vendite online hanno continuano a crescere in Svizzera nel 2024, grazie soprattutto all'impatto dei rivenditori esteri, che sono in forte espansione. Di più Vendite online ancora in crescita in Svizzera

Altri sviluppi Meno feriti gravi ma più morti sulle strade svizzere nel 2024 Questo contenuto è stato pubblicato al Lo scorso anno sulle strade svizzere hanno perso la vita 250 persone e 3792 sono rimaste ferite gravemente. Rispetto al 2023, il numero dei decessi è aumentato, mentre quello di chi ha subito lesioni serie è diminuito. Di più Meno feriti gravi ma più morti sulle strade svizzere nel 2024

Altri sviluppi Interroll ha guadagnato meno nel 2024, ma il dividendo rimarrà stabile Questo contenuto è stato pubblicato al Profitti in calo nel 2024 per Interroll, società con sede a Sant'Antonino (TI) che opera a livello mondiale nel settore dell'automazione dei processi logistici e di lavorazione. Hanno pesato il calo della domanda e il franco forte. Di più Interroll ha guadagnato meno nel 2024, ma il dividendo rimarrà stabile

Altri sviluppi Neuroprotesi: robotica e stimolazione spinale per ripristinare il movimento Questo contenuto è stato pubblicato al Un nuovo approccio studiato all'EPFL combina robotica riabilitativa e stimolazione spinale per far sì che le persone affette da lesioni del midollo spinale tornino a muoversi. Di più Neuroprotesi: robotica e stimolazione spinale per ripristinare il movimento