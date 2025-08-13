La televisione svizzera per l’Italia
Allarme ozono a Ginevra, i trasporti pubblici diventano gratuiti

Per contrastare un grave episodio di inquinamento da ozono, Ginevra introduce mercoledì trasporti pubblici gratuiti e restrizioni al traffico, inclusa la riduzione della velocità in autostrada, dopo che i livelli registrati hanno superato ampiamente la soglia critica.

Ginevra si prepara a una misura senza precedenti in Svizzera: oggi, mercoledì, a causa di un picco di inquinamento da ozono, i trasporti pubblici saranno gratuiti su tutto il territorio cantonale.

Lo ha annunciato nella serata di martedì il Dipartimento del territorio, che ha anche deciso di vietare l’accesso al centro cittadino ai veicoli con maggiore impatto ambientale.

Le misure, che prevedono anche la limitazione della velocità in autostrada a 80 km/h, resteranno in vigore, con eventuali proroghe, fino alla fine dell’episodio d’inquinamento, hanno precisato le autorità.

Dal 2020, il Cantone prevede la gratuità dei trasporti il giorno successivo al superamento della soglia di 180 μg/m3 di ozono. Martedì questa condizione è stata ampiamente superata: la stazione di rilevamento di Meyrin ha registrato quasi 230 μg/m3.

banconote di franchi svizzeri

La BNS lancia un sondaggio per ridisegnare le banconote svizzere

Questo contenuto è stato pubblicato al La Banca nazionale svizzera (BNS) ha pubblicato mercoledì i bozzetti delle nuove banconote. È stato lanciato un sondaggio pubblico per scegliere tra le diverse e variegate proposte.

petra Volpe

“L’ultimo turno” di Petra Volpe la proposta della Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Il film "L'ultimo turno" (Night Shift) della regista Petra Volpe è la proposta della Svizzera per la partecipazione agli Oscar nella categoria "Miglior film internazionale". In dicembre si saprà se la proposta della Svizzera entrerà nella short list delle nomination.

tendopoli

Svizzeri partecipano a flottiglia contro blocco marittimo a Gaza

Questo contenuto è stato pubblicato al Anche dei cittadini svizzeri partecipano alla flottiglia mondiale che intende rompere il blocco marittimo a Gaza. L'associazione Waves of Freedom (WOFA) prevede di partire con cinque imbarcazioni cariche di latte in polvere per neonati e filtri per l'acqua.

schermata iphone con e-id

Identità elettronica, il Governo invita a votare “sì”

Questo contenuto è stato pubblicato al L'identificazione elettronica, gratis e facoltativa, renderà più sicuro, semplice ed efficiente interagire online con le autorità o le imprese: parola di Beat Jans, che invita ad approvare la legge sull'ID-e in votazione il prossimo 28 di settembre.

centinaia di caschi di banane verdi

A rischio la produzione di banane

Questo contenuto è stato pubblicato al La Cavendish, la varietà di banane più consumata al mondo, è a rischio: un fungo attacca le piante mettendo in crisi la produzione.

lastre di risonanza magnetica

Il Covid non ha ridotto la sopravvivenza al cancro in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al La pandemia di coronavirus non ha influito sulle possibilità di sopravvivenza dei pazienti oncologici in Svizzera. Secondo un nuovo studio, al contrario di quanto osservato all'estero, le diagnosi non hanno subito ritardi rilevanti ai fini della prognosi.

bambino guarda video di cristiano ronaldo su uno smartphone

Nel 55% delle famiglie si litiga per il tempo passato dai bambini sugli schermi

Questo contenuto è stato pubblicato al Il tempo concesso sugli schermi ai bambini è motivo di litigi nel 55% delle famiglie in Svizzera. Il 46% dei genitori trova difficile far rispettare i limiti definiti e il 51% ha difficoltà nell'impedire l'accesso a determinate app o piattaforme.

cucciolo di capriolo

Salvati finora 6’500 caprioli dallo sfalcio grazie ai droni, un record

Questo contenuto è stato pubblicato al Grazie allo sforzo di numerosissimi volontari - muniti di droni equipaggiati con termocamere - in tutta la Svizzera è stato possibile sottrarre migliaia di cuccioli di caprioli dalle lame delle falciatrici.

