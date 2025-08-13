Allarme ozono a Ginevra, i trasporti pubblici diventano gratuiti
Per contrastare un grave episodio di inquinamento da ozono, Ginevra introduce mercoledì trasporti pubblici gratuiti e restrizioni al traffico, inclusa la riduzione della velocità in autostrada, dopo che i livelli registrati hanno superato ampiamente la soglia critica.
Keystone-ATS
Ginevra si prepara a una misura senza precedenti in Svizzera: oggi, mercoledì, a causa di un picco di inquinamento da ozono, i trasporti pubblici saranno gratuiti su tutto il territorio cantonale.
Lo ha annunciato nella serata di martedì il Dipartimento del territorio, che ha anche deciso di vietare l’accesso al centro cittadino ai veicoli con maggiore impatto ambientale.
Le misure, che prevedono anche la limitazione della velocità in autostrada a 80 km/h, resteranno in vigore, con eventuali proroghe, fino alla fine dell’episodio d’inquinamento, hanno precisato le autorità.
Dal 2020, il Cantone prevede la gratuità dei trasporti il giorno successivo al superamento della soglia di 180 μg/m3 di ozono. Martedì questa condizione è stata ampiamente superata: la stazione di rilevamento di Meyrin ha registrato quasi 230 μg/m3.
