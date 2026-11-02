Ghiacciai a un punto di non ritorno

Danni irreversibili senza un'azione rapida Keystone / Jean-Christophe Bott

Due rapporti dell'ONU avvertono che il superamento di 1,5 gradi di riscaldamento globale provocherà conseguenze irreversibili per ghiacciai e banchisa, rendendo necessaria un'azione urgente per limitare i danni.

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Keystone-ATS

Superare 1,5 gradi Celsius di riscaldamento globale avrà conseguenze “irreversibili” su ghiacciai, banchisa e superfici ghiacciate della Terra. È l’allarme lanciato lunedì da due rapporti dell’ONU, che esortano ad agire “il più velocemente possibile”.

Il superamento della soglia di 1,5 gradi di riscaldamento globale rispetto all’era preindustriale, obiettivo più ambizioso dell’accordo di Parigi, “provocherà conseguenze importanti e spesso irreversibili” per “la criosfera e gli oceani polari, ovvero le regioni del pianeta caratterizzate dalla presenza di neve, ghiaccio e permafrost”, si legge in uno dei rapporti.

Scioglimento dei ghiacciai e della banchisa, disgelo del permafrost, innalzamento accelerato del livello dei mari: le ripercussioni saranno molteplici e aumenteranno i rischi di inondazioni, i danni economici ed ecologici, così come le carenze idriche e i pericoli in montagna.

Alcuni impatti sono già visibili, come la perdita del 20% della massa dei ghiacciai in Svizzera, sottolinea il rapporto. E anche se l’obiettivo di 1,5 gradi rimane pertinente, è già “troppo alto” per la criosfera, la cui “temperatura di sicurezza” si situa piuttosto attorno a 1 grado, se non al di sotto.

Recupero “molto lento”

Il riscaldamento globale ha già raggiunto 1,37 gradi rispetto all’era preindustriale. E secondo la rete europea Copernicus, il superamento effettivo di 1,5 gradi potrebbe essere raggiunto attorno al 2030.

“Per limitare […] i danni legati alla perdita di ghiaccio nelle regioni polari e montuose del globo […] le temperature devono essere riportate ben al di sotto di 1,5 gradi il più rapidamente possibile”, spiega James Kirkham, autore principale di uno dei rapporti, pubblicati una settimana prima della prossima COP, dove gli Stati dovranno discutere le misure contro il cambiamento climatico.

“Ogni frazione di grado supplementare e ogni anno trascorso oltre questa soglia comporterà conseguenze più devastanti”, insiste.

Gli scienziati e le scienziate mettono in guardia in particolare sui rischi di superare determinati punti di non ritorno. Sottolineano che, anche in caso di ritorno sotto 1,5 gradi, “il recupero sarà molto lento”.

Così, per le calotte glaciali, riportare il riscaldamento globale sotto la soglia media di 1,5 gradi “non cancellerà comunque le conseguenze del riscaldamento subito durante il periodo di superamento”, avverte Chen Zhao, glaciologa specialista dell’Antartide e contributrice ai rapporti.

“Barlumi di speranza”

Ciononostante, sussistono alcuni “barlumi di speranza”: certi ghiacciai potrebbero ricostituirsi parzialmente se il riscaldamento globale tornasse rapidamente sotto una soglia media di 1,5 gradi, o addirittura di 1 grado. Anche la banchisa artica potrebbe beneficiarne.

“Ma, sfortunatamente, i tempi di questa ricostituzione sono tutt’altro che lineari rispetto a quelli del declino. Possono volerci diversi decenni, se non secoli”, ha spiegato Matthew England, oceanografo e climatologo all’Università del Nuovo Galles del Sud.

Il secondo rapporto mostra che un superamento di 2,8 gradi Celsius, che si prolungasse nel prossimo secolo, avrebbe conseguenze considerevoli. Il livello dei mari potrebbe così aumentare fino a 5 cm all’anno entro il 2150, contro gli 0,45 cm attuali. La fusione del permafrost potrebbe inoltre liberare ogni anno tanto CO2 quanto ne emettono attualmente gli Stati Uniti, secondo maggior inquinatore mondiale.

“Tsunami delle montagne”

Uno scenario peggiore non così improbabile: secondo un recente rapporto dell’ONU, anche se i Paesi mantenessero i loro impegni climatici, il mondo si sta dirigendo verso un riscaldamento di circa 2,6 gradi Celsius entro il 2100.

“Un superamento temporaneo di 1,5 gradi non significa che gli obiettivi dell’accordo di Parigi siano superati. Al contrario, li rende ancora più urgenti”, osserva Kirkham. E “ambizioni politiche sufficienti e immediate”, in particolare in materia di riduzione delle energie fossili, “possono ancora ridurre significativamente i danni alla criosfera e le loro conseguenze” sulle popolazioni e sul pianeta.

“Le decisioni prese nei prossimi anni determineranno l’entità dei danni”, sottolinea in un comunicato Gunjan Silwal, ricercatore nepalese specialista dei ghiacciai, ricordando che “la tragedia in Nepal è solo un assaggio”.

Questo “tsunami delle montagne”, causato dal crollo di un ghiacciaio e di una parte di una cima nel nord del Paese, attribuito dalla comunità scientifica al riscaldamento climatico, ha causato in agosto più di 1’500 morti e 5’000 persone disperse.

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